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隨著AI伺服器、高階網通設備及車用電子需求快速成長，電子製造業對於LED光學檢測精度，以及生產品質一致性的要求持續提升。匹克電子（PICO Taiwan）近日宣布，擴大推廣愛爾蘭FEASA LED檢測儀代理業務，鎖定AI伺服器、智慧家電及高階消費性電子等應用領域，協助台灣供應鏈提升產線自動化與產品良率。匹克電子表示，近年AI伺服器架構升級與車用電子市場擴張，使得硬體製造商與PCBA代工廠面臨更嚴格的光學檢測需求。傳統人工目視檢驗或低階設備，已難以有效量測機殼面板及電路板上微小LED色彩、亮度及閃爍表現上的差異，因此市場對高精度自動化檢測設備需求逐步升溫。此次推廣的FEASA LED檢測方案，涵蓋多通道同步檢測模組、自動化ICT/FCT整合支援，以及高解析度色彩與亮度分析軟體。其特色在於單一設備最高可支援20通道同步檢測，有助提升產線測試效率，並降低人工判定差異所造成的誤差。匹克電子指出，目前相關檢測方案已應用於多家AI伺服器、網通設備、高階電競筆電及醫療設備供應鏈，協助業者提升產品一致性與出貨品質，也反映高階電子製造產業對精密光學檢測的重視程度持續提高。匹克電子台灣分公司劉宗岳表示，電子製造業在產線升級過程中，除了需要高精度檢測工具外，更重視設備能否快速整合既有自動化系統。公司此次擴大FEASA代理推廣，不僅著重設備銷售，也希望透過在地技術支援與測試整合服務，協助客戶建立更完整的品質檢測流程。匹克電子表示，未來將持續結合精密測試探針、保險絲產品及在地化技術支援，提供不同產業客製化測試方案，並深化在AI硬體與高階電子供應鏈市場的布局。