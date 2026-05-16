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重視資料解讀、圖表轉譯能力

生活化取材：農業災害、法國臭蟲危機入題

▲由左至右分別為，教育部國民及學前教育署國中小組代理組長張硯凱、副署長許麗娟、政務次長張廖萬堅、新北市中平國中社會（地理）教師賈生玲、高雄市明義國中社會（歷史）教師陳麗婷、 高雄市路竹高中社會(公民與社會)教師師秀玲。（圖／記者李青縈攝）

國中教育會考週末一連兩天舉辦，第一節考科為社會。教育部國中會考社會科考題解析，試題編排由淺入深、整體難易適中，並非單純考記憶，而是著重學生能否理解概念、閱讀材料、判讀資訊並進行合理推論。社會科試題符未偏重單一版本教科書內容；學生若能平時扎實理解學科概念，並培養閱讀圖表、 分析資料及連結生活情境的能力，即可穩定作答。社會科缺考人數1966、缺考率1.08%，與跟過去沒有顯著差異（去年1.19%）：違規統計目前回報為55件（去年62件），違規態樣一樣是以提前翻閱試題本、攜帶非應試用品為多。另，近期花蓮交通出現大雨、邊坡滑落等事故，闈外辦公室主任委員王延煌校長指出，目前來看缺考考生並無集中特定區域，沒有受到明顯影響。在題型結構中，社會科試題均為四選一選擇題，合計共54題，其中圖表型試題占比超過50%。北市中平國中社會（地理）教師賈生玲說，符合難易適中的原則，能評量學生不同層次的學習成果，也可檢視學生是否具備社會領域基本知識外。部分試題強調跨科整合與資料解讀，學生需具備統整與轉譯所學知識的能力，才能正確判斷題意並作答。此外，本次題幹文字量與過去相近，學生可於時間內完成作答，同時重視資料解讀與圖表轉譯能力。賈生玲舉例，第29題，以臺灣地名中的「坑」結合等高線河谷意圖為素材，「坑」指稱溪谷的用字常與「頭」、 「尾」連用，表聚落在溪谷中的位置，需根據題幹文字說明， 並運用等高線判讀河谷上游與下游的概念，判斷哪一張等高線 意圖符合「坑頭」、「坑尾」聚落位置的命名原則。其餘如40題則以1750年至1850年代各國船隻航海日誌所繪製的航行 軌跡圖為素材。高雄市明義國中社會（歷史）教師陳麗婷說，學生必須結合課堂所學，理解大航海時代以來歐洲各國殖民地或勢力範圍，進而判讀圖中航行軌跡可能屬於哪些國家。第43題以我國2007年修正《民法》關於子女姓氏規定為例，將原本子女從父姓的原則，調整為可由父母以書面約定從父姓或從母姓。學生須透過表中2012年至2018年新生兒「出生登記總人數」及「約定從母姓比例」等統計資料，判斷修法後新生兒姓氏變化的合理說法。本次試題取材生活化。如第1題，以2024年7月下旬某次災害造成全臺農業損失估計高達33億元，其中以雲林縣、臺南市、嘉義縣損失尤為嚴重為素材。學生需運用臺灣水特色相關概念，並根據災害發生時間及受第12題則以2023年法國爆發臭蟲危機為例。臭蟲又稱床蝨，常 躲藏於床墊中，並可能隨著觀光客、商務旅客及國際移工的移動， 藏在行李中擴散至其他地區。學生須根據題幹敘述，判斷此現象與 何種社會或地理議題相關。此類題目能引導學生理解全球化、人群 移動與生活風險之間的關聯。本次試題有跨地理、歷史、公民與社會等學科內容的整合設計， 評量學生是否能將不同學科知識加以統整運用。如第15題，以一座位於海拔2千多公尺山脊上的美洲古文明古城遺跡為素材。該古城為避免建築物在地震中倒塌，發展出特殊建 築工法。學生必須結合歷史所學的美洲古文明知識，以及地理上關 於古文明所在地位置與地震帶分布的理解，判斷該古城遺跡位於地圖中的何處。此題能評量學生跨科整合、空間判讀與歷史理解的能力。