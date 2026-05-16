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▲aespa為宣傳新專輯，在Weverse上直播，意外錄到咕嚕咕嚕聲。（圖／翻攝自Threads）

韓國超人氣女團aespa即將於本月29日發行正規2輯《LEMONADE》，近日她們為宣傳新專輯在Weverse上開直播，沒想到過程中竟出現超爆笑插曲，當時成員們正在和粉絲聊天，現場卻突然傳出一陣超清楚的「咕嚕咕嚕」腸胃蠕動聲，聲音大到連直播觀眾都瞬間聽見，讓現場氣氛直接失控。對此，隊長Karina直接傻眼，忍不住直接問：「到底是誰？」由於現場使用的收音設備相當敏感，那陣肚子叫聲幾乎完整被錄進直播裡，甚至還連續響了好幾次，粉絲們第一時間全笑翻，紛紛留言表示：「這收音也太強了吧」、「到底是誰肚子餓啦」、「SM快放孩子們去吃飯」。最經典的是，隊長Karina聽到聲音後也瞬間憋不住笑意，露出超疑惑表情四處張望，最後還直接開口問：「到底是誰？」真實反應讓粉絲更加失控，其他成員當下也全都開始偷笑，整場直播瞬間從宣傳現場變成大型搞笑事故。不少粉絲也推測，aespa近期正值回歸宣傳期，行程相當密集，成員們可能根本還沒時間好好吃飯，才會在直播時肚子餓到直接「抗議」。雖然只是短短幾秒的小插曲，卻意外讓粉絲覺得超真實，也再次感受到aespa私下可愛的一面。直播片段曝光後迅速在社群瘋傳，大批MY（粉絲名）紛紛笑喊：「不是回歸直播，是吃播前奏吧」、「肚子都比本人搶戲」、「求工作人員先餵飽孩子們」，短短幾秒鐘的咕嚕聲，也意外成為aespa近期最可愛的名場面之一。