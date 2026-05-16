中央氣象署指出，東風偏強，今（16）上午至明(17)日晚上新北市、桃園市、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼)、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。此外，針對臺南市、高雄市、屏東縣發布高溫黃色燈號，有出現36度高溫機會。
⚠️強風特報
📌影響時間：16日上午至17日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、屏東縣、臺東縣、連江縣
⚠️高溫資訊
📍影響時間：16日白天
📌高溫黃色燈號：臺南市、高雄市、屏東縣
氣象署：中午過後南部地區、新竹以南山區有局部短暫雷陣雨
中央氣象署指出，今天環境為偏東風，東半部地區及恆春半島雲多有局部短暫陣雨，基隆北海岸及大臺北山區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，中午過後南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，其中在高屏地區及中南部山區有局部大雨發生的機率。
氣溫方面，基隆及東半部高溫約26至28度，大臺北及桃園29至30度，新竹以南感受較熱，高溫31至34度，其中在南部近山區有局部36度左右高溫發生的機會，請注意防曬並多補充水分，而各地低溫普遍為22至25度。
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📌影響時間：16日上午至17日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、屏東縣、臺東縣、連江縣
⚠️高溫資訊
📍影響時間：16日白天
📌高溫黃色燈號：臺南市、高雄市、屏東縣
中央氣象署指出，今天環境為偏東風，東半部地區及恆春半島雲多有局部短暫陣雨，基隆北海岸及大臺北山區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，中午過後南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，其中在高屏地區及中南部山區有局部大雨發生的機率。
氣溫方面，基隆及東半部高溫約26至28度，大臺北及桃園29至30度，新竹以南感受較熱，高溫31至34度，其中在南部近山區有局部36度左右高溫發生的機會，請注意防曬並多補充水分，而各地低溫普遍為22至25度。