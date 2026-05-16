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國民黨主席鄭麗文昨在內部課程中，大酸在軍購案中和她立場不一致的中廣前董事長趙少康很難理性溝通、講話沒人信，趙少康今（16）日回擊，軍購案中他跟立法院長韓國瑜、黨團總召傅崐萁、民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修 都溝通過，只有鄭麗文沒有跟他溝通，更大酸國民黨積德，找來這麼偉大的領袖，2028毫無懸念一定可以把正副總統搶下來。《NOWNEWS今日新聞》昨內幕報導，鄭麗文在「2026空戰執行力-三組培訓計畫」課程中，大酸趙少康的發言都沒在看、沒在聽，因為很難跟他理性溝通，更說相信趙少康的人非常少，「我相信他應該自己也很受傷」；此外他還爆料前總統馬英九健康狀況不好，要馬家人快把他帶回家，不要再讓馬英九上新聞；還說「這十年國民黨百廢待舉，前面的都把國民黨敗光」，一次得罪前主席朱立倫、洪秀柱、吳敦義、江啟臣。趙少康今受訪時火力全開，稱他是一番好意，結果被誤解；更自嘲自己要檢討，大家都不相信他講的話，至於被說不理性，他則說自己學理工的，他敢說自己是全台前10%理性、有邏輯的人。趙少康說，自己是講實話，是為國民黨好，8000億的版本能讓不管朱立倫、盧秀燕、徐巧芯億艦都能得到重視，也顧慮到國民黨的基本立場3800億，守住有發價書出來才給的立場，美國總統川普把前美國總統雷根的六項保證都破壞了，說要怎麼給台灣的軍售要再考慮一下，如果川普不給第二批發價書，那是川普責任，但如果當時不通過，就變成台灣的責任，道理這麼簡單淺顯，怎麼會想不通？趙少康說，自己做的一切，都是希望國民黨好、中華民國好、台灣好，被誤解也沒辦法。趙少康更大酸，鄭麗文說過去十年國民黨被敗光光，他很高興看到鄭麗文能一掃國民黨積弊，以鄭麗文最近的言行，不只是過去10年，更是過去百年來少見優秀、偉大的黨主席，他真的為國民黨咸慶得人，一方面覺得2026靠鄭麗文一個人就能大勝，2028年也毫無懸念，可以把總統、副總統寶座搶下來，誠心恭喜，這麼偉大的領袖真的不容易，國民黨選出這樣的黨主席，真的是國民黨積德。