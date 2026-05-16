全球矚目的美中元首會晤-「川習會」，已於昨（15日）正式落幕，儘管雙方看似都有釋出正面聲明，但實則未有重大政策公布。外媒並在川普返美當天發出專欄文章，分析過去10多年，中國是如何透過滋擾亞洲爭議水域，向鄰國、華府發出訊號，即北京有能力讓美國及其盟友的地區軍事行動複雜化。
根據《華爾街日報》報導，中國多年來都在亞洲各爭議水域，部署他們的漁船、海警船，而中國官方說法都稱這些只是「普通船隻」，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇還表示，中國海軍、海警、漁船一切行動，均嚴格遵守國內法和國際法。
負責地理空間資料分析與衛星情資的公司「ingeniSPACE」，其首席營運長Jason Wang直言，中國的目的是利用這些軍民兩用船，進行「非常規戰爭」，以達成控制水域的目的。
分析認為，北京相當善於利用這種灰色地帶，將行動控制在引發全面衝突的底線之外，部署大量非軍事船隻就是策略之一。
眼下，川普政府正將軍事資源，擴展到中東、拉丁美洲等地，美國在太平洋地區面臨的挑戰日益嚴峻，中國已在西沙群島建造了20個前哨點，在南沙群島也建造了7個基地，類似的軍事功用設施廣泛存在於周邊海域。
戰略暨國際研究中心（CSIS）的亞洲海事透明倡議副主任普雷塔特（Harrison Prétat）指出，儘管中國是在伊朗和委內瑞拉局勢丕變前，就已著手相關行動，但可以肯定的是，他們可能認為國際環境已變得更加寬鬆，華府的注意力被更加分散。
CSIS的韓國專家主任維克多（Victor Cha）也表示，表面看來，中國正試圖以「不引發對抗」的方式在施加影響，而非在明面挑起戰爭，但綜合所有因素來看，北京最終仍相信自己才是主導力量，所有人都得服從它。
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負責地理空間資料分析與衛星情資的公司「ingeniSPACE」，其首席營運長Jason Wang直言，中國的目的是利用這些軍民兩用船，進行「非常規戰爭」，以達成控制水域的目的。
分析認為，北京相當善於利用這種灰色地帶，將行動控制在引發全面衝突的底線之外，部署大量非軍事船隻就是策略之一。
眼下，川普政府正將軍事資源，擴展到中東、拉丁美洲等地，美國在太平洋地區面臨的挑戰日益嚴峻，中國已在西沙群島建造了20個前哨點，在南沙群島也建造了7個基地，類似的軍事功用設施廣泛存在於周邊海域。
戰略暨國際研究中心（CSIS）的亞洲海事透明倡議副主任普雷塔特（Harrison Prétat）指出，儘管中國是在伊朗和委內瑞拉局勢丕變前，就已著手相關行動，但可以肯定的是，他們可能認為國際環境已變得更加寬鬆，華府的注意力被更加分散。
CSIS的韓國專家主任維克多（Victor Cha）也表示，表面看來，中國正試圖以「不引發對抗」的方式在施加影響，而非在明面挑起戰爭，但綜合所有因素來看，北京最終仍相信自己才是主導力量，所有人都得服從它。
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