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▲盧秀燕視察「台中NO鼠 全市大掃除」行動。（圖／台中市政府提供，2026.05.16）

美國總統川普受訪時稱，價值140億美元的對台軍售協議將取決於中國，是「非常好的談判籌碼」，應驗台中市長盧秀燕預言「川習會後軍購案或許有變數」。台灣民眾黨主席黃國昌痛批，過去AIT不斷表示第二批軍售沒問題、催促要求在野黨軍購特別條例，如今三讀通過，卻被川普視為對中談判的籌碼！不禁讓人懷疑，台美關係真的堅若磐石？美國《福斯新聞》昨播出在中國採訪川普的內容，對於價值140億美元的對台軍售協議，川普形容是「非常好的談判籌碼，它蘊含著很多力量」，稱「我暫時擱置此事，這取決於中國。這要看情況」，並指台灣是「非常小的島嶼」，中國是「非常非常強大的大國」。黃國昌今（16）日到台中參與「民眾台中隊」成立儀式，他表示美國對台6項保證中的其中之一，就是對台軍售不會徵詢中國意見、也不會與中國討論。如今川普竟直接放到枱面上與中國進行討論，這是非常嚴肅的事情！外交部必須向美方反映，請AIT（美國在台協會）針對此事正式回覆，到底美國對台6項保證有沒有任何改變？美國作為台灣最好的民主同盟友人，是否信守對台灣的各項承諾？黃國昌說，過去這段時間，美方、AIT不斷表示第二批軍售沒問題，甚至因此催促、要求在野黨放到軍購特別條例內。在野黨希望美國趕快踐行第二批軍售案國會通知的程序，得到的回覆都是軍售一定會如期進行。立法院日前三讀通過7800億軍購特別條例，已包含140億美元的第二批軍購案，沒想到現在竟然傳出，川普還在考慮要不要同意，甚至視為對中談判的籌碼。他不禁疑惑「台美的關係真的堅若磐石嗎？」盧秀燕14日公開表示，立法院展現台灣要增加軍購的決心與誠意，先行通過川普還沒簽字的第二批軍購案140億美元。但她認為，川習會之後，川普還會不會簽字、會不會沒打算賣這麼多？一切還有變數。盧秀燕今上午視察「台中NO鼠 全市大掃除」行動，受訪時被問及此事，僅簡單表示「川習會已經結束了，有關台灣的議題、中美雙方談了什麼、有沒有暗盤，我們都要對自己的國家有信心。」