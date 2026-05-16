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國民黨主席鄭麗文昨在內部課程中，大酸在軍購案中和她立場不一致的中廣前董事長趙少康很難理性溝通、講話沒人信，引得趙少康發文回擊，更獲得前副主席連勝文聲援。趙少康今（16）日受訪時嘆，最近幾個重要縣市候選人民調都有點緊張，黨中央要不要檢討？他很憂心，更喊話縣市長、黨團不要管黨中央，該做什麼就做什麼。《NOWNEWS今日新聞》昨內幕報導，鄭麗文在「2026空戰執行力-三組培訓計畫」課程中，大酸趙少康的發言都沒在看、沒在聽，因為很難跟他理性溝通，更說相信趙少康的人非常少，「我相信他應該自己也很受傷」；此外他還爆料前總統馬英九健康狀況不好，要馬家人快把他帶回家，不要再讓馬英九上新聞；還說「這十年國民黨百廢待舉，前面的都把國民黨敗光」，一次得罪前主席朱立倫、洪秀柱、吳敦義、江啟臣。趙少康今受訪時火力全開，坦言最近看幾個很重要的縣市候選人民調，都有點緊張。黨中央要不要想想為什麼會這樣？這些候選人都很優秀。原來民調是大贏，為什麼最近都往下掉？黨中央要不要檢討？要不要想想看為什麼？要不要想想看怎麼補救？「我很憂心啦，真的，我看到這個情況我蠻憂心的」趙少康也說，國民黨很多縣市長現在都提名了，大家好好去努力。黨中央怎麼樣，真的不要管它了，黨團也不要管黨中央的，該做什麼就做什麼，把年底的選舉選好，才是最重要。