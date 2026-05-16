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▲孟佳曬出的原版，與節目組的版本有明顯差異。（圖／翻攝自微博@M孟佳J）

中國綜藝節目《乘風2026》（又稱浪姐）近日公開「師姐幫幫忙」環節的小考。曾沛慈與、徐夢潔合作師姐二人組孟佳與王霏霏獻唱〈寶蓮〉的片段也公開，全開麥的超實力演唱，再度驚呆眾人。不過有網友發現曾沛慈這組的聲音，似乎比其他組乾很多，回音跟背景音都沒有，幾乎剩純人聲，而之後孟佳也曬出自己拍下的原版表演，跟節目版本差很多，遭質疑是被反向修音。節目組近日公開曾沛慈，徐夢潔合體師姐孟佳、王霏霏，獻唱劉燁溦〈寶蓮〉的片段。4人帶來全開麥的超實力演出，但卻有網友發現她們的麥比起其他組整個超乾，絲毫沒有任何回音跟背景音，只有純淨的人聲。而之後，孟佳也另外公開自己錄下的表演，寫下：「〈寶蓮〉小考之正大光明偷拍版。」跟預告超乾的聲音不同，影片中的麥有回音也有背景音，而這個差異也讓網友再度質疑節目有黑幕，故意將她們反向修音。這個差異也讓網友全看傻眼，紛紛直呼：「工作留痕的重要性，現場明明有混響的，節目裡結果那麼乾」、「兩個影片的聲音也差太多了⋯」、「這招反向修音沛慈組〈寶蓮〉太神了，還好有現場版」、「真沒想到節目組還故意反向修音、故意修乾、背景音調小，不就好在有姐姐錄影存證。」除此之外，曾沛慈團隱藏的舞蹈大招，也在節目預告中被公開，而且還只有她們這團，讓孟佳被粉絲問到時，不滿表示：「為什麼只有我們？把大家的都放出來可以嗎？別只放我們的，公平一點。」透露出滿滿的無奈。