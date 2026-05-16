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▲營隊每日提供太師傅便當餐盒，確保營養均衡攝取。(圖_／業者提供）

儘管距離暑假到來還有一段時日，雙薪家庭對兒童暑期照顧與學習的安排，卻有需求升溫趨勢。擁有多年營隊辦學經驗的大墩陽光夏令營，瞄準家長需求，推出兼顧多元課程、營養午餐與彈性托育服務三大訴求夏令營，即日起至5月20日報名，即享有限時早鳥8折優惠。大墩陽光夏令營表示，今年5月6日至20日期間推出8折優惠，部分課程折扣後價格不到6,000元。方案除包含全天課程外，也納入午餐與延長托育安排，鎖定需要兼顧工作與育兒的家庭族群。隨著暑假營隊市場競爭加劇，家長選擇課程已不僅看重娛樂性，對於安全、飲食及課程內容完整性也更加重視。大墩陽光指出，今年在餐食安排上持續與餐飲業者合作，提供每日現做餐盒，內容涵蓋蛋白質、蔬菜與主食，希望兼顧孩童成長所需營養。在托育安排方面，營隊提供早上8點至下午5點半的接送彈性，課後也安排團康活動與閱讀內容，減輕家長暑期照顧壓力。課程規劃則以「多元探索」為主軸，涵蓋魔術、街舞、劍術、英語、偵探推理及無人機等內容，並依不同年齡層設計相對應課程。針對希望培養孩子獨立性的家庭，也推出三天兩夜過夜營隊方案。目前大墩陽光夏令營服務據點涵蓋雙北、桃園、新竹、台中及南部地區。業者表示，隨著暑假報名進入高峰期，今年也提供免費轉梯與名額保留等服務，希望提升家長安排課程的彈性。線上報名5/20前搶8折：