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高雄市小港區14日發生一起死亡車禍，40多歲朱姓男子駕車追撞8旬洪姓機車騎士，導致洪姓機車騎士送醫不治，事後朱男被查出疑似施用安非他命與「喪屍煙彈」依托咪酯後毒駕上路，高雄地檢署今(16)日發布新聞稿證實犯嫌遭羈押，這也是總統賴清德15日公布新修正生效之刑事訴訟法第101條之1，擴大預防性羈押適用範圍之規定，全國首例毒駕遭法院裁定羈押。今年5月14日下午3時28分許，高雄市小港區發生朱姓被告（男、74年次）駕駛自小客車追撞洪姓被害人(男，35年次)機車之交通事故，被害人送醫後仍不治死亡，經警方調閱監視器釐清車禍發生經過，並實施毒品唾液快篩及尿液檢測，認有施用毒品後駕車之嫌疑。高雄地檢署外勤檢察官陳永章相驗並訊問被告後，綜合事證，認為被告涉有刑法第185條之3施用毒品後駕車因而致人於死罪嫌。依照昨（15）日總統公布新修正生效之刑事訴訟法第101條之1，擴大預防性羈押適用範圍之規定，向法院聲請羈押獲准。高雄地檢署再次嚴正聲明，對於毒駕的案件絕不寬待，一定嚴懲到底。同時，高市警局也將針對毒駕行為，秉持零容忍立場，無限期強勢執法，同時向上溯源，從源頭清除，嚴懲不法。另內政部警政署新修正之「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」以及正式實施的《刑事訴訟法》第101條之1修正條文「擴大預防性羈押」，毒駕案件均會建請檢察官向法院聲請羈押。