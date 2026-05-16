我是廣告 請繼續往下閱讀

▲aespa Weverse會員預售3分鐘售罄。（圖／讀者提供）

韓國人氣女團aespa即將於8月11日首度登上台北大巨蛋，舉辦《2026 aespa LIVE TOUR－SYNK : aeXIS LINE－in TAIPEI》，消息曝光後立刻掀起全台MY（粉絲名）暴動，今（16）日上午11點開放Weverse會員優先購票，沒想到短短3分鐘就幾乎全面售罄，讓大批粉絲崩潰直喊：「根本沒看到票！」紛紛敲碗主辦方加場。由於aespa近年人氣持續飆升，再加上這次是她們首次進軍臺北大巨蛋，不少粉絲一早就守在電腦與手機前等待開搶，結果開賣後拓元售票系統瞬間湧入大量人潮，不少人卡在排隊頁面動不了，甚至有人排到進場時票早已消失，讓MY崩潰哀號：「這根本比演唱會還像生存遊戲。」這次票價從1940元至7880元不等，其中最高價VIP套票除了能參加演前Soundcheck之外，還有專屬禮物與限定福利，因此成為粉絲最瘋搶區域。雖然價格不低，但仍在開賣瞬間被掃光，也再次證明aespa目前超狂的市場號召力。尤其近年Karina、Winter、Ningning與Giselle在亞洲人氣持續暴漲，不只新歌成績亮眼，話題度也幾乎天天洗版，許多粉絲原本以為臺北大巨蛋容量已經夠大，沒想到會員預售仍直接秒殺，也讓不少人開始敲碗加場。目前aespa演唱會接下來還有全面開賣與三星手機的星粉保留席，不少沒搶到會員票的粉絲已經開始備戰下一波，不過看到今天短短3分鐘秒殺的情況後，也讓大家忍不住擔心：「正式開賣感覺會更恐怖」、「拜託拓元撐住啊！」