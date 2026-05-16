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國民黨主席鄭麗文昨在內部課程中，大酸在軍購案中和她立場不一致的中廣前董事長趙少康很難理性溝通、講話沒人信，更指前總統馬英九狀況差，要馬家人快把他帶回家，別再上新聞。趙少康今（16）日大爆料，馬英九曾經致電給他，「我已經不是法務部長，所沒有辦法指揮檢察官，但是，我們可以到法院去爭個公道吧」。鄭麗文提馬英九身體差 趙少康開轟《NOWNEWS今日新聞》昨內幕報導，鄭麗文在「2026空戰執行力-三組培訓計畫」課程中，大酸趙少康的發言都沒在看、沒在聽，因為很難跟他理性溝通，更說相信趙少康的人非常少，「我相信他應該自己也很受傷」；此外他還爆料前總統馬英九健康狀況不好，要馬家人快把他帶回家，不要再讓馬英九上新聞；還說「這十年國民黨百廢待舉，前面的都把國民黨敗光」，一次得罪前主席朱立倫、洪秀柱、吳敦義、江啟臣。趙少康今受訪時火力全開，對於鄭麗文談到馬英九狀況差，他痛斥不要老拿他的身體講他，馬英九身體好不好是一回事，幹部有沒有違法是另外一回事，怎麼把兩件事情混在一起，就是不理性的人才會把這兩個混在一起，事實是事實，身體歸身體。趙少康更爆料，馬英九打電話給他也很理性，他說：「少康，他們都說我身體、都說我這個失智……這是兩回事情啊！」趙少康也說，他相信馬英九基金會會拿出憑據的，但這樣一直逼馬英九，用他的身體來掩蓋其他的事情，以他對馬英九的了解，馬會到法院去，到法院去爭個是非、爭個明白的。因為馬英九電話裡跟他講，「我已經不是法務部長，所以我沒有辦法指揮檢察官。但是，我們可以到法院去爭個公道吧！」所以他已經這樣講了喔，還天天講他身體，到底有沒有真的搞清楚馬英九的個性？趙少康說，他跟馬英九一起進大學、一起畢業，他從大學認識馬英九，馬英九的個性很清楚，不要老是拿他的身體來混淆這個事情的對錯。因為身體不好，所以那些事情都沒有，都是亂講的，可以這樣子嗎？這才是對馬英九最大的傷害、侮辱，你們口口聲聲講說是保護馬英九，其實是在傷害他啦。