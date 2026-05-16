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新設「亞太大區」總部插旗上海

新架構7月1日上路

瑞典時裝品牌H＆M宣布對其亞太業務進行重大重組，將其東南亞區域總部從新加坡遷至馬來西亞吉隆坡，並裁減約30%的區域支援人員。《馬來郵報》報道，根據公司5月11日向員工發出的內部通知，原「東亞區域」共有256名員工，當中78個職位將被裁員。報導指出，這項調整屬於H＆M全球營運模式改革的一部分，早在今年4月16日的內部簡報會上，已首次提及這項重整計畫。該公司將原有區域架構整合為四大洲業務體系，新成立的「亞太大區」（APAC）總部將設於中國上海，並統籌五個銷售市場。在新架構下，東南亞銷售市場總部將遷至吉隆坡，東北亞銷售市場則遷往東京。亞太地區業務還包括印度（班加羅爾）、澳洲和紐西蘭（雪梨）以及大中華區。其中，上海也將作為大中華區業務中心。公司已要求員工在5月21日前完成內部評估問卷，並提交兩個優先考慮的職位選擇。職位安排將依據員工2025年的工作表現評級及近期紀律記錄決定，而非傳統履歷申請方式。面試與評估程序將於5月25日至6月19日進行，公司計畫最晚於6月中旬通知員工最終結果。重整後的架構及人員調動預計7月1日起正式生效。至於職位被裁撤或縮減的員工，若無法在新架構中安排其他職位，公司將提出雙方協議離職方案。離職補償細節則會稍後公佈。內部文件顯示，H＆M近年來幾乎每年都會進行類似區域整合或組織重組。目前，雖然新加坡和越南胡志明市的支援職能部門正在外包，首爾和馬尼拉的辦公室也在縮減規模，但該公司表示，所有門市營運和零售團隊均不受影響。不過，H＆M強調，各地門市營運及零售團隊不會受到影響。