週末出遊來份冰品消消暑！全家、7-11週末霜淇淋優惠開跑，全家門市霜淇淋第二支6元，兩支共55元；7-11則是「特定區域」門市有霜淇淋第二件半價。超商哈根達斯優惠來了，全家5月29日起至6月2日，門市哈根達斯雪糕買4送4，單支原價129元、平均一支只要65元。

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全家霜淇淋第二支只要6元！哈根達斯買4送4

全家自本週五（15日）起至5月19日，門市購買霜淇淋不限口味，加6元多吃一支，兩支霜淇淋只要55元。5月新口味與人氣手搖品牌「五桐號」聯名推出期間限定的「泰式奶茶霜淇淋」，使用泰國正統茶葉，融合濃郁茶香與香甜煉乳奶水調製，獨特的橘紅色外觀和香料風味，還原泰國街頭最正宗的風味，甜筒則搭配waffle餅皮及聯名紙套。

雙口味則搭配上市2週即狂賣58萬支的「起司蛋糕霜淇淋」，使用紐西蘭起司粉製成，入口散發濃醇乳酪與奶香，口感綿密滑順，再以微鹹甜風味收尾。

▲全家霜淇淋6元多吃一支，兩支只要55元。（圖／全家提供）
▲全家霜淇淋6元多吃一支，兩支只要55元。（圖／全家提供）
且全家自5月29日起至6月2日限定，門市哈根達斯129元系列買4送4，相當於單支只要65元，熱門口味包括巧克力脆杏仁、淇淋巧酥雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、夏威夷脆果仁雪糕通通都可以選。

▲全家自5月29日起至6月2日限定，門市哈根達斯129元系列買4送4。（圖／全家提供）
▲全家自5月29日起至6月2日限定，門市哈根達斯129元系列買4送4。（圖／全家提供）
7-11霜淇淋第二件半價！冰品兩件最低0元

7-11霜淇淋即起至5月26日前推限定區域優惠，活動期間只要在淡水、三芝、八里、蘆洲、新莊、泰山、樹林、板橋、中和、土城、三峽、鶯歌、三重、五股門市購買霜淇淋，不限支付方式、不限口味，即可享有7-11霜淇淋第二支半價優惠。

7-11自5月13日起至7月7日前，攜手線條小狗於全台逾7千家推出「冰品抽抽樂」，每日可在7-11 APP、官方LINE免費抽兩次優惠券，實體門市結帳任選2件冰品可以再抽一次。

▲7-11自5月13日起至7月7日前，「冰品抽抽樂」，每日可在7-11 APP、官方LINE免費抽兩次優惠券。（圖／7-11提供、記者整理）
▲7-11自5月13日起至7月7日前，「冰品抽抽樂」，每日可在7-11 APP、官方LINE免費抽兩次優惠券。（圖／7-11提供、記者整理）
相當於每日最多有五次抽獎機會，獎項分別為任2支0元起以及5折、7折、9折不等優惠，建議到門市消費時，不用先主動出示優惠券，只要購買任兩件冰品，店員會主動啟動結帳機台抽獎畫面，最後比較用手機或是現場優惠券比較划算再結帳，等於多一次抽獎機會，夏季愛吃冰的民眾可千萬別錯過。


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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...