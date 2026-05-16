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萬支的「起司蛋糕霜淇淋」，使用紐西蘭起司粉製成， 入口散發濃醇乳酪與奶香，口感綿密滑順，再以微鹹甜風味收尾。



▲全家霜淇淋6元多吃一支，兩支只要55元。（圖／全家提供）



▲全家自5月29日起至6月2日限定，門市哈根達斯129元系列買4送4。（圖／全家提供） 7-11霜淇淋第二件半價！冰品兩件最低0元



7-11霜淇淋即起至5月26日前推限定區域優惠，活動期間只要在淡水、三芝、八里、蘆洲、新莊、泰山、樹林、板橋、中和、土城、三峽、鶯歌、三重、五股門市購買霜淇淋，不限支付方式、不限口味，即可享有7-11霜淇淋第二支半價優惠。



7-11自5月13日起至7月7日前，攜手線條小狗於全台逾7千家推出「冰品抽抽樂」，每日可在7-11 APP、官方LINE免費抽兩次優惠券，實體門市結帳任選2件冰品可以再抽一次。



▲7-11自5月13日起至7月7日前，「冰品抽抽樂」，每日可在7-11 APP、官方LINE免費抽兩次優惠券。（圖／7-11提供、記者整理） 不等優惠，建議到門市消費時，不用先主動出示優惠券，只要購買任兩件冰品，店員會主動啟動結帳機台抽獎畫面，最後比較用手機或是現場優惠券比較划算再結帳，等於多一次抽獎機會，夏季愛吃冰的民眾可千萬別錯過。







週末出遊來份冰品消消暑！全家、7-11週末霜淇淋優惠開跑，全家門市霜淇淋第二支6元，兩支共55元；7-11則是「特定區域」門市有霜淇淋第二件半價。超商哈根達斯優惠來了，全家5月29日起至6月2日，門市哈根達斯雪糕買4送4，單支原價129元、平均一支只要65元。全家自本週五（15日）起至5月19日，。5月新口味與人氣手搖品牌「五桐號」聯名推出期間限定的「泰式奶茶霜淇淋」，使用泰國正統茶葉，融合濃郁茶香與香甜煉乳奶水調製，獨特的橘紅色外觀和香料風味，還原泰國街頭最正宗的風味，甜筒則搭配waffle餅皮及聯名紙套。雙口味則搭配上市2週即狂賣58