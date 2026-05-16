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前民眾黨發言人楊寶楨有意爭取參選台中市東南區議員，但過程百轉千折。民眾黨今舉行「民眾台中隊」成立大會，由黨主席黃國昌為6位市議員參選人授旗。市議員江和樹致詞時，意有所指地喊出「坐5望6搶7」；黃國昌受訪時未鬆口。楊寶楨則表示，之前與黨的誤會已經釐清，東南選區屬艱困選區，黨內還在討論評估中，她會尊重民眾黨機制，也仍將參選到底。黃國昌今（16）日到民眾黨台中市黨部，出席「民眾黨台中隊成立大會暨民眾防災守護隊揭牌」典禮，為江和樹、連小華、劉芩妤、許書豪、邱于珊、陳永祥等6名黨提名的市議員參選人披綵帶、授旗。黨內第一個建議楊寶楨參選東南區，後又以「不能只有我在努力」等理由不再力挺的江和樹，在致詞時喊出「坐5望6搶7」，由於白營只提名6席，他先是說「搶7可能要麻煩國昌主席好好地幫我們」，接著又指「還有很多一直在觀望、沒有加入民眾黨的無黨籍朋友，也希望能合作」。曾對楊寶楨先前態度感到不滿的小草女神「咪咪」劉芩妤，強調自己勤跑基層，選民「不會只在網路看到我」。會後黃國昌受訪時，被問及楊寶楨與黨中央的連繫進度如何？會不會因為東南區要藍白合，最終不提名？黃國昌未正面回應，只表示今天最重要的是成立民眾台中隊，6位參選人通過黨內民主程序正式獲得提名，都是一時之選，期待年底成立民眾黨議會黨團。對此，楊寶楨表示，這幾天已和中央黨部、市黨部進行聯繫溝通，釐清之前的一些誤會。她明確向黨表達參選東南選區市議員的意願，但對黨而言，東南區屬艱困選區，因此還在討論與評估中。自己會尊重黨內機制、仍會參選到底，對於近期外界的建議與指教，也表達尊重。