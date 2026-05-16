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國民黨主席鄭麗文負面新聞頻傳，昨再被爆內部課程中，大酸中廣前董事長趙少康難溝通、講的話沒人信，又爆料前總統馬英九身體狀況差、要馬家人快把他帶回家，更說國民黨前10年百廢待舉，前面的把國民黨敗光。趙少康今（16）日受訪被問到，是否會後悔當初沒選黨主席？他則表示不會啦，國民黨人才濟濟，還有台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安，都比他適合。國民黨昨深夜發千字文駁斥多家媒體報導，稱內容「多有扭曲、誇大與誤導之處」，更說「過去十年百廢待舉，前面的人都把國民黨敗光光」並非事實，是說「國民黨的組織荒廢已久；本黨擁有強大組織的時代早就不存在超過十年了」，另外還說，鄭麗文自參選黨主席至今，都對趙先生非常客氣，也從未公開批評、針對過他。事實上趙少康去年國民黨主席選舉時，曾被立法院長韓國瑜勸出來參選，但他考量自己經營媒體，若當選黨主席要出脫中廣股份，但現在民進黨追殺下，誰能接中廣？這個問題不好解決，加上台北市前市長郝龍斌願意出來選，「何必一定要我選？」趙少康今被問是否後悔沒選黨主席，他則說，不會啦，國民黨人才濟濟嘛，除了他還有很多人都適合當黨主席，盧秀燕、蔣萬安都很適合。媒體追問，現在國民黨需要他這樣講真話的人，還是要鄭麗文這種自信爆棚的。認為年底選舉一定很好選？趙少康說，國民黨當然比較需要鄭麗文，他根本不重要，鄭麗文一言九鼎，她是要帶領這個國民黨衝鋒陷陣，所以當然是鄭麗文比較重要。趙少康也說，自己沒有批評過鄭麗文，都是對事沒有講她個人，不能說事情不能談，國民黨不能變一言堂、獨裁黨，連事情都不能談，跟妳意見不同就精神有問題、難理性溝通、不要相信她的話，這不好。