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▲隋棠（左起）、藍正龍、陳隨意、浩子與千千一起合作《請世界吃桌》，為了在信義區辦桌，從早上7點半就開始忙。（圖／記者邱曾其攝）

▲隋棠笑言為《請世界吃桌》狂吸油煙味，也從來沒切過這麼多薑和蒜。（圖／記者邱曾其攝）

▲陳隨意（左起）、隋棠、藍正龍、浩子、千千，在《請世界吃桌》聯手辦桌，都有不少感觸。（圖／記者邱曾其攝）

藍正龍47歲跨足實境節目，在《請世界吃桌》與隋棠、浩子、陳隨意、千千合作，將台式辦桌文化帶到雪梨、熊本、紐約，最終章回到台北101前舉辦感恩宴、向節目裡的總舖師致敬，大夥兒早上7點半就到場，忙到他有點手發抖、腰痠背痛，也忍不住自嘲：「不要拿自己的興趣去挑戰別人的職業！」過往藍正龍以戲劇、電影中的演出為觀眾熟知，其實他有取得中餐丙級廚師證照，在節目裡初次「學以致用」，也分享這次從總舖師身上學到熬高湯時的祕訣是洗雞的血要留一點，本身就是斜槓廚師的陳隨意在旁邊補充：「蛋白質超豐富！」但藍正龍今天從一大早就開始備料，搞到腰痠背痛手發抖，才會有感而發：「不要拿自己的興趣去挑戰別人的職業！」也是戲劇台柱的隋棠，則是苦笑道：「人生中聞到油煙味最多的一次，也沒切過這麼多蒜跟薑！」她透露節目完全從備料、洗切、烹煮到上菜，全都是來真的，不是一般綜藝節目做做樣子。她更形容前場與後場是兩種不同層次的壓力：「外場是心理壓力，要讓賓主盡歡；後場則是生理壓力，要煮得好吃、還得顧食安。」對於食安，被大家公認廚藝最佳的陳隨意也認同，他從各地師傅身上學到許多以前沒注意過的細節，像是食材離開冰箱多久時間內必須放回去，每個流程都要極度精準，坦言：「良心永遠比廚藝重要，因為料理是吃進大家肚子裡的，食安才是最重要的事。」大胃王YouTuber千千認為每場辦桌都辛苦到像打仗，可是看到海外遊子眼眶泛淚跑來道謝，一切都很值得。她透露：「很多人跟我們說，已經很久沒吃到台灣辦桌了，那瞬間真的會忘記所有疲累。」強調這節目完全無法「裝忙」，大家都是「真忙」到根本沒有時間。浩子則自我解嘲：「以為這次至少會帶點廚藝回家，沒想到還是拿著麥克風的工作。」他被大夥兒公認廚藝最差、自己也稱是「廚藝零」，可是在紐約時報廣場完成全英文主持，還是為自己驕傲：「我居然能站在世界的十字路口主持，還讓所有外國人大喊『I Love Taiwan！』」當天活動老天作美沒有下雨，活動結束才傾盆大雨，讓大家感動直呼：「綜藝之神真的有保佑。」《請世界吃桌》三立台灣台將於6/6(六)22:00首播，華視6/7(日)20:00、緯來綜合台則於6/12(五)21:00播出。