藍正龍47歲跨足實境節目，在《請世界吃桌》與隋棠、浩子、陳隨意、千千合作，將台式辦桌文化帶到雪梨、熊本、紐約，最終章回到台北101前舉辦感恩宴、向節目裡的總舖師致敬，大夥兒早上7點半就到場，忙到他有點手發抖、腰痠背痛，也忍不住自嘲：「不要拿自己的興趣去挑戰別人的職業！」
藍正龍辦桌忙到手發抖 自虧不要挑戰別人職業
過往藍正龍以戲劇、電影中的演出為觀眾熟知，其實他有取得中餐丙級廚師證照，在節目裡初次「學以致用」，也分享這次從總舖師身上學到熬高湯時的祕訣是洗雞的血要留一點，本身就是斜槓廚師的陳隨意在旁邊補充：「蛋白質超豐富！」但藍正龍今天從一大早就開始備料，搞到腰痠背痛手發抖，才會有感而發：「不要拿自己的興趣去挑戰別人的職業！」
也是戲劇台柱的隋棠，則是苦笑道：「人生中聞到油煙味最多的一次，也沒切過這麼多蒜跟薑！」她透露節目完全從備料、洗切、烹煮到上菜，全都是來真的，不是一般綜藝節目做做樣子。她更形容前場與後場是兩種不同層次的壓力：「外場是心理壓力，要讓賓主盡歡；後場則是生理壓力，要煮得好吃、還得顧食安。」
千千大嘆無法裝忙 看到海外遊子感動落淚很值得
對於食安，被大家公認廚藝最佳的陳隨意也認同，他從各地師傅身上學到許多以前沒注意過的細節，像是食材離開冰箱多久時間內必須放回去，每個流程都要極度精準，坦言：「良心永遠比廚藝重要，因為料理是吃進大家肚子裡的，食安才是最重要的事。」
大胃王YouTuber千千認為每場辦桌都辛苦到像打仗，可是看到海外遊子眼眶泛淚跑來道謝，一切都很值得。她透露：「很多人跟我們說，已經很久沒吃到台灣辦桌了，那瞬間真的會忘記所有疲累。」強調這節目完全無法「裝忙」，大家都是「真忙」到根本沒有時間。
浩子廚藝公認最差 紐約全英文主持解鎖
浩子則自我解嘲：「以為這次至少會帶點廚藝回家，沒想到還是拿著麥克風的工作。」他被大夥兒公認廚藝最差、自己也稱是「廚藝零」，可是在紐約時報廣場完成全英文主持，還是為自己驕傲：「我居然能站在世界的十字路口主持，還讓所有外國人大喊『I Love Taiwan！』」當天活動老天作美沒有下雨，活動結束才傾盆大雨，讓大家感動直呼：「綜藝之神真的有保佑。」
《請世界吃桌》三立台灣台將於6/6(六)22:00首播，華視6/7(日)20:00、緯來綜合台則於6/12(五)21:00播出。
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過往藍正龍以戲劇、電影中的演出為觀眾熟知，其實他有取得中餐丙級廚師證照，在節目裡初次「學以致用」，也分享這次從總舖師身上學到熬高湯時的祕訣是洗雞的血要留一點，本身就是斜槓廚師的陳隨意在旁邊補充：「蛋白質超豐富！」但藍正龍今天從一大早就開始備料，搞到腰痠背痛手發抖，才會有感而發：「不要拿自己的興趣去挑戰別人的職業！」
也是戲劇台柱的隋棠，則是苦笑道：「人生中聞到油煙味最多的一次，也沒切過這麼多蒜跟薑！」她透露節目完全從備料、洗切、烹煮到上菜，全都是來真的，不是一般綜藝節目做做樣子。她更形容前場與後場是兩種不同層次的壓力：「外場是心理壓力，要讓賓主盡歡；後場則是生理壓力，要煮得好吃、還得顧食安。」
對於食安，被大家公認廚藝最佳的陳隨意也認同，他從各地師傅身上學到許多以前沒注意過的細節，像是食材離開冰箱多久時間內必須放回去，每個流程都要極度精準，坦言：「良心永遠比廚藝重要，因為料理是吃進大家肚子裡的，食安才是最重要的事。」
大胃王YouTuber千千認為每場辦桌都辛苦到像打仗，可是看到海外遊子眼眶泛淚跑來道謝，一切都很值得。她透露：「很多人跟我們說，已經很久沒吃到台灣辦桌了，那瞬間真的會忘記所有疲累。」強調這節目完全無法「裝忙」，大家都是「真忙」到根本沒有時間。
浩子廚藝公認最差 紐約全英文主持解鎖
浩子則自我解嘲：「以為這次至少會帶點廚藝回家，沒想到還是拿著麥克風的工作。」他被大夥兒公認廚藝最差、自己也稱是「廚藝零」，可是在紐約時報廣場完成全英文主持，還是為自己驕傲：「我居然能站在世界的十字路口主持，還讓所有外國人大喊『I Love Taiwan！』」當天活動老天作美沒有下雨，活動結束才傾盆大雨，讓大家感動直呼：「綜藝之神真的有保佑。」
《請世界吃桌》三立台灣台將於6/6(六)22:00首播，華視6/7(日)20:00、緯來綜合台則於6/12(五)21:00播出。