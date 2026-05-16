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▲孫安佐因在北投河堤測試自己改裝的「神級火箭槍」，而遭警方拘提帶回偵訊。（圖／記者林柏年攝）

藝人孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐，14日在社群高調展示自己發明的「神級火箭槍」，還脫口表示「清老鼠剛剛好」，內容曝光後立刻引發警方關注，士林分局認定疑似涉及公共危險及槍砲相關問題，並在今（16）日清晨前往住處拘提帶回偵訊，孫鵬與狄鶯見到警察後，不發一語全程配合搜索。《NOWNEWS今日新聞》記者也詢問孫安佐經紀人，但至截稿前尚未獲得回應。孫安佐在日前於北投河堤，測試自己改裝的「神級火箭槍」，將過程分享到IG後，直接引發警方關注，士林分局在今日清晨到住所將他拘提到案。據《ETtoday》報導，警方到達時，由孫鵬出面開門，他還問警方什麼事，而在警方搜索時，狄鶯也在家，夫妻倆不發一語，全程配合警方搜索。而孫安佐律師也在稍早抵達分局，還有一名自稱是孫安佐女友的短髮女性也到場。孫安佐日前在IG上傳影片，介紹自己製作的噴火裝置，並稱是「神級火箭槍」，影片中他強調全程都有做好安全措施，但一句「以防萬一要把一些老鼠清掉時剛剛好。」引發外界譁然，雖然沒起火，但現場黑煙沖天，彷彿有火災發生，畫面看起來相當嚇人，讓警方認為恐怕早已超出一般娛樂或民用範圍。士林分局在掌握相關影片後，立即報請士林地檢署指揮偵辦，檢方認為案件有進一步調查必要，因此核發拘票，警方今天清晨前往孫安佐位於北投的住處搜索，並將他帶回警局說明，同時查扣現場疑似相關裝置與瓦斯火槍等物品。除了孫安佐之外，警方同時間也兵分多路，前往新北地區拘提另一名疑似涉案共犯，目前兩人都還在接受偵訊，警方後續將進一步釐清裝置來源、實際用途，以及是否已涉及違法改造或危害公共安全等問題。