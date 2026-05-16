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台中平面最大UNIQLO「最多省300元」全台最便宜！Mitsui台中港店開幕優惠

台中同慶首次限定優惠清單：

UNIQLO Mitsui台中港商場店獨家優惠：

▲台灣人夏天最在乎的抗UV單品，UNIQLO從防曬外套到無縫袖套都有。（圖／UNIQLO提供）

日本知名連鎖雜物店「3COINS」終於要來台灣了！台灣首間官方門市確定將於2026年8月，於台北西門商圈「誠品生活武昌」正式開幕！「3COINS」在日本強調實用小物單價最低為「3個100日圓（未稅）」，即大約台幣 60 元，因此在當地相當受到歡迎，就連台灣民眾到日本也列為必去景點之一，不過消息一出，最受到民眾討論的就是台灣店定價為何，目前則尚未公布。平價生活雜貨品牌「 3COINS」目前號稱在日本全國擁有超過 370 家實體店鋪，主打將生活小物提升至「高顏值」與「極高實用性」的層次，卻只需親民的銅板價「3個100日圓（未稅）」就能入手，受到日本在地民眾與國外旅客歡迎，在國內更常看到網紅分享「3COINS必買神物排行榜」等資訊。如今官方證實，另外，同樣來自日本的平價服飾品牌UNIQLO Mitsui台中港商場店盛大開幕！佔地近400坪為台中區平面規模最大。台中地區13間門市同慶「台中防曬周」活動，開搶防曬配件首次超強折扣，開幕優惠同慶一覽。5月15日（五）至5月21日（四）Mitsui台中港商場店、漢神洲際購物廣場店、台中廣三SOGO百貨店、LaLaport台中店、台中中清路店、秀泰生活台中文心店、台中福科路店、太平中山路店、台中崇德路店、台中中友百貨店、新光三越台中中港店、太平洋百貨豐原店、台中大魯閣新時代購物中心店，共13家。◾️（ 原價290元）◾️現省100元！（原價590元）台中同慶優惠5月15日（五）至5月17日（日）首三日單筆消費不限金額，即贈2026世界百大咖啡館COFFEE STOPOVER「台中獨家口味咖啡濾掛包」乙包（每日限量，送完為止）。◾️現省200元！（原價990元）◾️現省200元！（原價990元）◾️現省100元！（原價590元）