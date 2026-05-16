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菲律賓本月稍早向日方表達採購88式岸置反艦飛彈意願，日本防衛省已開始研究出口事項。若88式最終出口成真，將進一步強化日菲合作方式，牽制中國在東海與南海的軍事行動。根據日本媒體《日本放送協會》（NHK）及《共同社》等報導，日本政府4月大幅放寬武器出口限制。此舉旨在加強與菲律賓的合作，以遏制在東海和南海頻頻展開軍事活動的中國。本月初，日本自衛隊參加美國和菲律賓主導的「肩並肩」多國聯合軍事演習時，於6日進行88式的發射訓練。當時，日本防衛相小泉進次郎與菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）均到場視察。特奧多羅當場表現出濃厚興趣，馬尼拉隨後正式向東京表達採購意願。針對飛彈出口，小泉進次郎在15日的記者會上表示「目前尚未作出決定」。但他也透露，將就敲定具體的出口裝備與菲方「積極展開討論」。88式岸置反艦飛彈是日本陸上自衛隊的一種飛彈，射程約150公里，能從內陸深處掩護海疆，像長槍一樣從遠處精準貫穿敵方艦艇，為日本海岸線的重要主力之一。目前，日本自衛隊正在規劃換裝新型反艦飛彈，預計逐步將88式更新為新型的12式反艦飛彈，並考慮將多餘的88式飛彈出口至菲律賓。裝備移轉事宜不只這一項，日菲兩國就出口海上自衛隊「阿武隈」級舊護衛艦的談判已正式啟動。此外，日本還在探討出口陸上自衛隊的「03式中程防空飛彈」。