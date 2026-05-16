中央氣象署最新「聖嬰展望」指出，目前熱帶太平洋海溫持續偏暖，模式預測熱帶海氣有朝聖嬰發展趨勢，多數模式成員預測，聖嬰現象可能於夏季期間發展，並持續至秋季。氣象專家林得恩在「林老師氣象站」引用美國國家氣象局氣候預報中心最新資料指出，聖嬰發展訊號提早且增強，5月至7月發生機率已升至8成以上，6月至8月更超過9成，後續可能至少維持到明年2月，影響不容小覷。
聖嬰現象是什麼？太平洋海水變暖，全球天氣跟著變
不少人聽到「聖嬰」會直覺想到颱風、暖冬或極端天氣，但聖嬰現象其實是大尺度的海洋與大氣變化。中央氣象署說明，「聖嬰」一詞源自西班牙文，最早是南美洲秘魯、厄瓜多一帶漁民，用來形容聖誕節前後附近海域海水異常變暖的現象；後來科學家發現，並非只是南美洲沿岸的區域現象，而是每隔2至7年發生於赤道東太平洋、足以影響全球氣候的海水異常增溫現象。
簡單來說，聖嬰現象就是赤道中、東太平洋海水比平常更暖，進一步改變大氣環流，因此風、雨、氣溫、颱風生成位置都可能受到牽動。由於聖嬰同時牽涉海洋與大氣變化，完整名稱為「聖嬰南方振盪」，英文為El Niño Southern Oscillation，簡稱ENSO；若赤道東太平洋海溫異常偏冷，則稱為「反聖嬰」。
氣象署最新展望：台灣6至8月偏暖機率高
中央氣象署在最新聖嬰展望中指出，近期中東太平洋海溫距平自今年2月開始轉為暖海溫距平，且持續增強；熱帶太平洋海溫仍偏暖，模式多數系集成員預測聖嬰現象可能於夏季期間發展，並持續至秋季。至於對台灣的影響，氣象署分析，未來一季，也就是6月至8月，台灣氣溫大致以偏暖機率較高。
降雨方面，氣象署提醒訊號仍較不明確。依據最新展望，6月台灣附近偏乾訊號較明顯，但7月至8月台灣附近則有偏濕訊號；氣象署也強調，影響台灣氣候的因素不只來自熱帶洋面，因此ENSO類似年只能提供部分參考，後續仍要視季風、水氣、颱風與區域環流變化而定。
林得恩：聖嬰提早且增強，強度恐維持半年以上
「林老師氣象站」指出，美國今年5月最新研究顯示，根據最新氣候預報模式模擬，自今年5、6、7月起，聖嬰現象發生訊號開始轉趨顯著，且相較前一個月預估，發生時間提早、強度也增強，發生機率已從原先約6成躍升至8成以上；到了6、7、8月，聖嬰現象發生訊號機率更超過9成，之後強度維持巔峰，至少可能持續到明年2月。
對台灣天氣有何影響？暖冬、強颱、降雨不均都要留意
中央氣象署說明，台灣雖然距離赤道中、東太平洋遙遠，但仍會受到ENSO引起的大氣與海洋交互作用間接影響；當聖嬰事件發生或發展時，通常會使台灣氣溫升高，有偏暖影響，容易出現暖冬，聖嬰發展後隔年春、夏也較容易偏熱。降雨方面，可能出現隔年春雨增加、夏雨減少的情形。
颱風部分，氣象署指出，聖嬰與反聖嬰現象對西北太平洋颱風生成總數、侵台颱風總數影響並不大，主要差異在於颱風生成位置。聖嬰發展年的夏季及秋季，西北太平洋颱風生成位置通常比正常年偏東南，距離台灣與東亞陸地較遠，因此颱風在海面上發展時間較長，強度也會略為偏強。林老師氣象站也提醒，強颱比例可能跟著上升，秋颱機率也會增加。此外，夏季降雨分布可能更不均，午後對流不穩定性增加，極端短延時降雨事件恐變多。
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不少人聽到「聖嬰」會直覺想到颱風、暖冬或極端天氣，但聖嬰現象其實是大尺度的海洋與大氣變化。中央氣象署說明，「聖嬰」一詞源自西班牙文，最早是南美洲秘魯、厄瓜多一帶漁民，用來形容聖誕節前後附近海域海水異常變暖的現象；後來科學家發現，並非只是南美洲沿岸的區域現象，而是每隔2至7年發生於赤道東太平洋、足以影響全球氣候的海水異常增溫現象。
簡單來說，聖嬰現象就是赤道中、東太平洋海水比平常更暖，進一步改變大氣環流，因此風、雨、氣溫、颱風生成位置都可能受到牽動。由於聖嬰同時牽涉海洋與大氣變化，完整名稱為「聖嬰南方振盪」，英文為El Niño Southern Oscillation，簡稱ENSO；若赤道東太平洋海溫異常偏冷，則稱為「反聖嬰」。
氣象署最新展望：台灣6至8月偏暖機率高
中央氣象署在最新聖嬰展望中指出，近期中東太平洋海溫距平自今年2月開始轉為暖海溫距平，且持續增強；熱帶太平洋海溫仍偏暖，模式多數系集成員預測聖嬰現象可能於夏季期間發展，並持續至秋季。至於對台灣的影響，氣象署分析，未來一季，也就是6月至8月，台灣氣溫大致以偏暖機率較高。
降雨方面，氣象署提醒訊號仍較不明確。依據最新展望，6月台灣附近偏乾訊號較明顯，但7月至8月台灣附近則有偏濕訊號；氣象署也強調，影響台灣氣候的因素不只來自熱帶洋面，因此ENSO類似年只能提供部分參考，後續仍要視季風、水氣、颱風與區域環流變化而定。
林得恩：聖嬰提早且增強，強度恐維持半年以上
「林老師氣象站」指出，美國今年5月最新研究顯示，根據最新氣候預報模式模擬，自今年5、6、7月起，聖嬰現象發生訊號開始轉趨顯著，且相較前一個月預估，發生時間提早、強度也增強，發生機率已從原先約6成躍升至8成以上；到了6、7、8月，聖嬰現象發生訊號機率更超過9成，之後強度維持巔峰，至少可能持續到明年2月。
中央氣象署說明，台灣雖然距離赤道中、東太平洋遙遠，但仍會受到ENSO引起的大氣與海洋交互作用間接影響；當聖嬰事件發生或發展時，通常會使台灣氣溫升高，有偏暖影響，容易出現暖冬，聖嬰發展後隔年春、夏也較容易偏熱。降雨方面，可能出現隔年春雨增加、夏雨減少的情形。
颱風部分，氣象署指出，聖嬰與反聖嬰現象對西北太平洋颱風生成總數、侵台颱風總數影響並不大，主要差異在於颱風生成位置。聖嬰發展年的夏季及秋季，西北太平洋颱風生成位置通常比正常年偏東南，距離台灣與東亞陸地較遠，因此颱風在海面上發展時間較長，強度也會略為偏強。林老師氣象站也提醒，強颱比例可能跟著上升，秋颱機率也會增加。此外，夏季降雨分布可能更不均，午後對流不穩定性增加，極端短延時降雨事件恐變多。