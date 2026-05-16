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▲温嵐經紀人坦言她還在加護病房，尚未脫離險境。（圖／翻攝自温嵐臉書）

46歲女星温嵐昨（15）日因腹痛、高燒緊急送進加護病房（ICU），經紀人證實她目前出現「敗血性休克」，病況一度相當危急。今（16）日經紀人再度向《NOWNEWS今日新聞》記者透露最新狀況，表示温嵐氣色雖然比前一天稍微好一些，但醫生仍強調尚未完全脫離險境，目前仍持續接受治療。經紀人也透露，温嵐見到他時第一句竟是：「對不起把工作搞砸了！」令人心疼不已。温嵐昨日因身體不適前往醫院，未料竟是敗血性休克，目前仍住在加護病房。經紀人稍早前往醫院探望時，透露温嵐雖然身體虛弱，但意識相當清楚，只是一看到熟人就忍不住落淚，更讓人心疼的是，她開口第一句話竟是自責地說：「對不起，我把安排好的工作都搞砸了。」讓身邊人聽了相當鼻酸。據了解，温嵐近期原本行程滿檔，包括商演與巡演工作都已排定，沒想到卻突然病倒也讓許多活動被迫延期或取消，由於她向來對工作要求極高，因此對於影響到主辦單位與合作廠商感到相當愧疚，甚至在病床上仍不斷掛心工作狀況。目前醫療團隊仍持續找尋真正病因，但經紀人表示由於涉及病人隱私，會等温嵐狀況穩定後再向外界說明，由於加護病房每天僅開放固定探視時間，家屬也無法全天候陪伴，只能透過有限時間輪流探望，讓外界更加擔心她的身體狀況。消息曝光後，不少演藝圈好友與粉絲都紛紛替温嵐集氣，經紀人也透露目前她只能少量進食，仍需密切觀察，至於恩師吳宗憲日前聽聞病情後一度哽咽，温嵐得知後也相當難過，希望大家不要太過擔心，自己會努力撐過這次難關。今天氣色好一點但醫生說持續治療中並沒有完全脫離險境她看到我哭了說：對不起安排的工作她搞砸了病因屬於病人隱私等她好一點再說明吧謝謝醫療團隊努力的付出