46歲女星温嵐昨（15）日因腹痛、高燒緊急送進加護病房（ICU），經紀人證實她目前出現「敗血性休克」，病況一度相當危急。今（16）日經紀人再度向《NOWNEWS今日新聞》記者透露最新狀況，表示温嵐氣色雖然比前一天稍微好一些，但醫生仍強調尚未完全脫離險境，目前仍持續接受治療。經紀人也透露，温嵐見到他時第一句竟是：「對不起把工作搞砸了！」令人心疼不已。
温嵐見到經紀人秒落淚 第一句竟是道歉
温嵐昨日因身體不適前往醫院，未料竟是敗血性休克，目前仍住在加護病房。經紀人稍早前往醫院探望時，透露温嵐雖然身體虛弱，但意識相當清楚，只是一看到熟人就忍不住落淚，更讓人心疼的是，她開口第一句話竟是自責地說：「對不起，我把安排好的工作都搞砸了。」讓身邊人聽了相當鼻酸。
據了解，温嵐近期原本行程滿檔，包括商演與巡演工作都已排定，沒想到卻突然病倒也讓許多活動被迫延期或取消，由於她向來對工作要求極高，因此對於影響到主辦單位與合作廠商感到相當愧疚，甚至在病床上仍不斷掛心工作狀況。
尚未找到真正病因 家屬也無法全天陪伴
目前醫療團隊仍持續找尋真正病因，但經紀人表示由於涉及病人隱私，會等温嵐狀況穩定後再向外界說明，由於加護病房每天僅開放固定探視時間，家屬也無法全天候陪伴，只能透過有限時間輪流探望，讓外界更加擔心她的身體狀況。
消息曝光後，不少演藝圈好友與粉絲都紛紛替温嵐集氣，經紀人也透露目前她只能少量進食，仍需密切觀察，至於恩師吳宗憲日前聽聞病情後一度哽咽，温嵐得知後也相當難過，希望大家不要太過擔心，自己會努力撐過這次難關。
温嵐經紀人回應全文
今天氣色好一點
但醫生說持續治療中
並沒有完全脫離險境
她看到我哭了
說：對不起安排的工作她搞砸了
病因屬於病人隱私
等她好一點再說明吧
謝謝醫療團隊努力的付出
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温嵐昨日因身體不適前往醫院，未料竟是敗血性休克，目前仍住在加護病房。經紀人稍早前往醫院探望時，透露温嵐雖然身體虛弱，但意識相當清楚，只是一看到熟人就忍不住落淚，更讓人心疼的是，她開口第一句話竟是自責地說：「對不起，我把安排好的工作都搞砸了。」讓身邊人聽了相當鼻酸。
據了解，温嵐近期原本行程滿檔，包括商演與巡演工作都已排定，沒想到卻突然病倒也讓許多活動被迫延期或取消，由於她向來對工作要求極高，因此對於影響到主辦單位與合作廠商感到相當愧疚，甚至在病床上仍不斷掛心工作狀況。
尚未找到真正病因 家屬也無法全天陪伴
目前醫療團隊仍持續找尋真正病因，但經紀人表示由於涉及病人隱私，會等温嵐狀況穩定後再向外界說明，由於加護病房每天僅開放固定探視時間，家屬也無法全天候陪伴，只能透過有限時間輪流探望，讓外界更加擔心她的身體狀況。
消息曝光後，不少演藝圈好友與粉絲都紛紛替温嵐集氣，經紀人也透露目前她只能少量進食，仍需密切觀察，至於恩師吳宗憲日前聽聞病情後一度哽咽，温嵐得知後也相當難過，希望大家不要太過擔心，自己會努力撐過這次難關。
温嵐經紀人回應全文
今天氣色好一點
但醫生說持續治療中
並沒有完全脫離險境
她看到我哭了
說：對不起安排的工作她搞砸了
病因屬於病人隱私
等她好一點再說明吧
謝謝醫療團隊努力的付出