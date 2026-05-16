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「川習會」結束後，美國總統川普在接受專訪時提到台灣議題，包含對台軍售案是一筆「非常好的談判籌碼」、不希望見到台灣走向獨立等。對此，外交部今（16）日表示，中華民國是主權獨立的民主國家，而中國的軍事威脅，才是區域唯一的不安全因素；外交部政務次長陳明祺受訪時也說，中國民國跟中華人民共和國互不隸屬，只有台灣2300萬人民可以透過民主的方式來決定自己的命運，這是不變的。對於川普相關言論，外交部指出，相信各界都已清楚看見，川普政府上任以來，包括川普及國務卿盧比歐等美方高層已多次重申美國長期且一貫的對台政策沒有改變，以及強調對區域和平穩定和維持現狀的重視，迄今並已二度對台軍售，與我國及區域夥伴共同致力維護台海的和平與穩定。「中華民國是主權獨立的民主國家！」外交部提到，眾所周知，中國的軍事威脅，才是區域唯一的不安全因素，面對中國持續大幅擴張軍力，意圖在全球投射力量、解放軍機艦並不斷在台海周邊活動，進行各種灰色地帶與軍事騷擾威脅。外交部說，唯有有效的共同嚇阻北京此當前區域和平穩定最大風險，才是確保區域和平穩定的關鍵，因此，最重要也是唯一的任務，就是致力維持現狀，以及自我防衛的決心，捍衛2300萬國人的自由與民主，和確保台海安全穩定不受威脅破壞。關於台美軍售，外交部說，這不僅是美國明載於《台灣關係法》中對台的安全承諾，更是對區域威脅的共同嚇阻，我國感謝川普總統自第一任期以來，對台海安全的持續支持，上一批宣布的軍售金額更達歷史新高。「台美緊密的合作一直是台海和平的基石！」外交部說，台灣作為防衛第一島鏈最重要的樞紐，以及推動全球經濟蓬勃發展的關鍵節點，將持續堅定捍衛區域現狀，並與美方等全球民主友盟強化合作，建立有效的嚇阻力量，共同因應威權國家對地緣安全、全球秩序與穩定帶來的風險。此外，外交部政務次長陳明祺上午出席國家安全研究學會主辦的「『川習會』後的美中台關係」座談會，被問到川普不希望台獨的問題時表示，中華民國是一個主權獨立的國家，這是非常確定的一個事實，跟中華人民共和國互不隸屬，只有台灣2300萬人民可以透過民主的方式來決定自己的命運，這是不變的。至於美國對台軍售，陳明祺回應，美方一貫的立場是對於台灣的國防是願意支持的，也包括在美國「對台政策不變」的範圍內；他說，政府會與美方持續溝通，但最重要的，還是台灣必須展現願意防衛自我的決心，以及願意投注資源的態度。