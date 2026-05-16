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新加坡天后孫燕姿睽違12年重返台北，15日與17日在台北大巨蛋舉辦《就在日落以後》世界巡迴演唱會，2場門票全數完售。2000年以〈天黑黑〉、〈綠光〉等經典歌曲走紅華語樂壇的她，2011年嫁給荷蘭裔印尼籍丈夫納迪姆（Nadim Van Der Ros），曾坦言2人起初生活習慣南轅北轍，但婚後越磨合越珍惜，也分享丈夫做過最浪漫的事，是在新加坡飛禽公園衝進女廁，幫她洗掉頭上的鳥屎，還貼心說「妳看不到啊」，讓當時結婚第6年的孫燕姿感動直呼：「我覺得好浪漫喔！」孫燕姿結婚後曾接受《抱走吧！愛豆》專訪，承認跟老公習慣都不一樣，有很多事情要磨合、適應，「他非常整齊，我非常亂。」所以老公常常抓狂，但她則覺得為何要這麼龜毛，到了結婚第5第6年，更認識之後反而很珍惜，「」。她也透露老公做過最浪漫的事，是幫忙把頭上的鳥屎洗掉，「我覺得好浪漫喔。」原來有一次他們去新加坡飛禽公園，結果一坨鳥屎滴在孫燕姿頭上，她就去女廁洗，下一刻老公也跟著進去幫忙，孫燕姿問老公：「你進來幹嘛？」老公回：「妳看不到啊！」讓天后直呼：「我那時候覺得好浪漫！」而當時，他們已經結婚第6年。孫燕姿2000年帶著首張同名專輯《孫燕姿》進軍台灣市場，推出短短10天就攻占各大排行榜，更在台賣出超過33萬張驚人銷售，整個亞洲累積銷量突破270萬張。之後也推出無數經典，除了《天黑黑》，還有《我要的幸福》、《綠光》、《我懷念的》、《遇見》、《第一天》，至今都是大家KTV必唱歌曲。但到了2011年，她宣布結婚嫁給納迪姆，2012年升格當媽後，孫燕姿將生活重心逐漸放回家庭，作品與公開活動減少；如今重返台北在大巨蛋舉辦《就在日落以後》演唱會，2場門票全數完售，她也在15日的首場上感恩表示：「台北是第一個擁抱我的城市，從沒有人認識我到五分埔到處都在播〈綠光〉。」而她將於明天在同一場地舉辦第2場演唱會。