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▲金渡兒不僅在台灣有高人氣，在韓國也是首屈一指的啦啦隊員。（圖／翻攝自金渡兒IG@doa_1224）

▲不少韓國年輕女性從K-POP轉往KBO，因為看棒球花費沒有追星驚人。（圖／翻攝自aespa X）

▲王彥程的高顏值及好表現，也吸引不少韓國球迷追隨。（圖／韓華鷹提供）

▲韓國啦啦隊女神睦那京雖然沒有加入中華職棒，但她帶領的樂天巨人啦啦隊，在韓國也是首屈一指的應援團。（圖／記者張一笙攝）

KBO韓國職棒近年人氣全面暴衝，本季更只花166場比賽就突破300萬名觀眾，刷新史上最快紀錄，不過真正讓韓職進入「場場爆滿時代」的原因，現在韓國業界認為早已不只是比賽本身，而是大量20至30代女性粉絲開始從K-POP圈轉移，形成全新的「追球員文化」，甚至連「砲姐妹妹們」都成為韓職爆紅的重要推手。根據韓媒分析近年韓團演唱會、簽售與追星成本不斷飆升，不少韓國年輕女生開始轉向職棒圈，比起動輒花上數十萬韓元追偶像，現在追棒球員不但能更近距離互動，還能固定進場、拍攝直拍與參加應援活動，讓韓職逐漸從「運動比賽」轉型成大型偶像娛樂場域。此外，隨著YouTube Shorts、Instagram Reels等短影音平台崛起，大量啦啦隊直拍與應援影片開始在社群瘋傳，如今許多年輕粉絲甚至不是先認識球員，而是先看到河智媛、金渡兒等在台韓兩地都十分知名的啦啦隊影片後，才開始關注球隊、進場看球與購買周邊，也讓應援文化成為韓職新流量密碼。韓媒特別提到韓華鷹人氣啦啦隊河智媛，認為她憑藉超高話題性與現場魅力，成為帶動球場人氣的重要人物；而金渡兒則因短影音擴散力驚人，被視為球團重要的「流量資產」，此外朴騏良、徐賢淑、睦那京等知名啦啦隊員，也被認為是推動韓職應援文化的重要代表。不過熟悉韓職市場的業界人士也直言，啦啦隊雖然能帶來社群流量，但真正撐起韓國票房的，其實還是大量從KPOP圈流入的女性粉絲，知情人士透露，河智媛與金渡兒、徐賢淑、睦那京，本來就早已是韓職台柱，但這2年真正讓球場爆滿的，是那些帶著大砲相機、瘋狂追拍球員，甚至也會拍攝啦啦隊應援文化的「砲姐妹妹們」。