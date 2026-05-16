我是廣告 請繼續往下閱讀

越南一系列高速公路計畫即將完工，到 2027 年，從胡志明市中心到隆城國際機場的車程，將從三小時縮短至約30分鐘。由於市中心距離機場約40公里，在塞車情況下需要兩到三個小時。越南媒體《VnExpress》報導，隆城機場計畫於2021年破土動工，位於同奈省（Dong Nai Province），佔地超過5000公頃，總投資336.63兆越南盾（約 4029.46 億元），預計今年底投入商業營運。報導指出，隆城機場設計為東南亞主要航空樞紐之一，規劃分三期建設，最終年旅客吞吐量將達1億人次，貨物吞吐量將達500萬噸。全面運作後，該機場預計將承擔胡志明市地區約80%的國際客運量，緩解市中心新山一國際機場不堪負荷的壓力。為了連接機場與市中心，當局陸續啟動一系列道路建設項目。包括「邊和-頭頓高速公路」從隆城立體交叉到頭頓段已開始臨時通車，全線預計5月正式開通。此外，胡志明市「環城公路3號線」預計6月基本完工並投入營運。「濱祿-隆城高速公路」也正在加速建設，預計9月全面通車。至於現有的「胡志明市-隆城-油橋高速公路」則正在從4車道擴建至8至10車道，大部分工程將於2026年底完工。越南建設部副部長黎英俊（Le Anh Tuan）14日表示，胡志明市和同奈之間的通道至關重要，服務於該機場約 75% 的客運量。除了高速公路之外，地方政府還計畫推動兩條地鐵線路，希望為旅客提供更多前往機場的交通選擇。兩條路線分別是「守添—隆城線」和「仙泉—邊和—隆城線」。然而，這兩條地鐵線路預計要到2030年代才能投入營運。