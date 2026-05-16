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台鐵公司「台北車站」商場ROT案，招商結果提前曝光由新光三越拿下最優申請，而現在經營的微風廣場質疑評選公平性，呼籲台鐵在爭議釐清前暫緩議約及簽約，並且在4日提出異議申請。台鐵政風啟動調查，原先最快2週完成。不過，台鐵今日表示，無法鎖定涉密管道，將陳報法務部廉政署釐清。「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、 修建及營運移轉案」為台鐵旗下最大招商案，預計至少可創造年營收50億元，幾乎是百貨業者的兵家必爭之地，包含統一、新東陽、新光三越、微風廣場、潤泰、JR東日本、澎坊、京站、誠品全部出手投標。4月底台鐵正式公告新光三越為最優申請人，同時評定次優申請人為微風廣場。不過，微風廣場不滿，正式公告前已經有媒體報導，質疑評選資訊提早外流，甚至可能影響評選公正性。另，一名評審委員曾任新光人壽財務顧問，與投標集團之間存在業務關聯，疑似未落實利益迴避原則。微風廣場5月4日依規定補正並重新提出異議申請，並呼籲台鐵，在重大爭議尚未釐清前，應於完成議約及簽約前，審慎評估相關風險，暫緩最終簽約程序，以避免後續產生不可回復之法律與程序爭議。台鐵今日最新說法表示，已針對內外部甄審委員、工作小組成員及顧問公司相關人員進行調查並完成初步行政調查報告，因目前尚無法鎖定涉密管道，已將全案循政風體系陳報法務部廉政署釐清。