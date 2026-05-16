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國民黨主席鄭麗文昨在內部課程中，大酸在軍購案中和她立場不一致的中廣前董事長趙少康很難理性溝通、講話沒人信，更指前總統馬英九狀況差，要馬家人快把他帶回家，別再上新聞，甚至還稱過去10年百廢待舉，前面的人敗光光，但國民黨矢口否認。趙少康今（16）日指出，他透過小編和兩個學員查證，鄭麗文確實有這樣講，要她把錄音錄影播出來給大家看。國民黨稍早二度回應，稱基於對趙少康的尊重，最後一次說明，鄭麗文發言沒有提到任何一位前主席，更沒有敗光光，媒體跟有心人士刻意曲解，把未說的話硬塞給她。國民黨說，本黨基於對趙少康先生的尊重，針對相關不實傳聞，特此作最後一次說明。昨日內部培訓活動，本黨全程均有錄音紀錄，鄭麗文主席於發言過程中，並未提及任何一位前任主席，更無所謂「敗光光」等相關言論。部分媒體及有心人士刻意曲解、以訛傳訛，甚至將鄭主席從未說過的話強行附會、硬塞給她，與事實明顯不符。多家媒體昨陸續爆料，鄭麗文在「2026空戰執行力-三組培訓計畫」課程中，大酸趙少康的發言都沒在看、沒在聽，因為很難跟他理性溝通，更說相信趙少康的人非常少，「我相信他應該自己也很受傷」；此外他還爆料前總統馬英九健康狀況不好，要馬家人快把他帶回家，不要再讓馬英九上新聞；還說「這十年國民黨百廢待舉，前面的都把國民黨敗光」，一次得罪前主席朱立倫、洪秀柱、吳敦義、江啟臣。國民黨昨深夜發千字文駁斥多家媒體報導，稱內容「多有扭曲、誇大與誤導之處」，更說「過去十年百廢待舉，前面的人都把國民黨敗光光」並非事實，是說「國民黨的組織荒廢已久；本黨擁有強大組織的時代早就不存在超過十年了」，另外還說，鄭麗文自參選黨主席至今，都對趙先生非常客氣，也從未公開批評、針對過他。趙少康今則回嗆，本來不想跟鄭麗文糾纏，但既然提到他，他也不得不被迫回應。對於她昨天課程中的內容，他透過小編向兩個參與學員查證，的確有這樣講，這麼多人在場，到底有沒有講，事實勝於雄辯，最好是她沒講。