我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭家純發文透露懷孕後的多個變化，還一聞到滷肉飯就想吐。（圖／翻攝自鄭家純FB）

32歲鄭家純（雞排妹，改名鄭采勻）在2022年嫁給大3歲日籍醫生AKIRA後，上個月宣布懷上同卵雙胞胎的消息。而今（16）日，懷孕約4個月的她轉發友人IG動態，分享懷孕後的3個變化，不只開始暈車跟暈船、以前喜歡吃的，現在也變得不愛吃，還對中式料理氣味敏感，前幾周還一聞到直接反胃，友人也透露鄭家純聞到滷肉飯就想吐。鄭家純在上個月宣布懷孕12周的好消息，而今日她透露自己在孕期中的變化，她表示自己原本不會暈車、暈船，現在只要司機切換幾次車道，就會暈車到吐；以前喜歡吃的東西現在也變不愛吃，「走在路上會對中式料理氣味很敏感，現在好一點了，前幾周一聞到直接反胃，完全搞不懂這個變化是為了什麼。」透露出滿滿的無奈。而友人PO出的照片中，鄭家純穿著休閒，戴著一副黑框眼鏡摀住鼻子跟嘴巴，看起來在遮擋什麼氣味，友人透露：「這位聞到滷肉飯想吐好辛苦，有誰跟我們一樣聞到中式料理都會超想吐的？尤其排骨湯！」並心疼表示：「雙胞胎真是辛苦了。」事實上，這不是鄭家純在婚後首次懷孕，她年初就在社群淚崩宣布自己流產的消息，語帶哽咽直言：「心碎到無法呼吸、腦袋一片空白。」坦承懷孕喜悅轉瞬成煎熬。而當時醫生建議她隔3個月再規劃自然懷孕，避免心理壓力太大，她便乖乖地在以為的排卵期避孕，但沒料到小產後的排卵期會晚那麼多天，2月初沒等到月經來，接著在過年除夕那天，驗孕棒出現淡淡的兩條線，「也就是說小產後月經還沒來就又懷孕。」令鄭家純驚喜的是，5週產檢時發現是雙胞胎，6週即聽到心跳聲，讓她眼淚瞬間往下掉，不過歷經過小產的鄭家純說，「從驗到兩條線到10週，心理上很難受，會亂想這次留得住嗎？懷雙胞胎真的沒問題嗎？」她表示這次還去問鎮海宮七王爺，能否順利生下健康的寶寶們，「得到安慰後，我也告訴自己，不要再自我懷疑，既然上天願意給予，就代表相信我擔得起所有，不論結果如何，皆是形狀各異的幸福。」