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▲因孫安佐多次惹議，孫鵬（右）與狄鶯（左）為了兒子傷透腦筋。（圖／記者黃聖凱攝影）

藝人孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐近日在社群展示自己發明的「神級火箭槍」，因涉及公共危險及槍砲相關問題，遭警方拘提。對此，爸爸孫鵬回應：「配合調查。」事實上，孫鵬、狄鶯日前合體錄製白冰冰節目《超級冰冰Show》時，被問及兒子近況才透露：「他最近在練三鐵，今年準備要報國際賽。」未料才隔1個多月兒子又出事。因孫安佐多次惹議，孫鵬與狄鶯為了兒子傷透腦筋，今年3月底，夫妻倆錄製節目時被問及孫安佐近來可好？孫鵬回應：「他最近在練三鐵，今年準備要報國際賽，他現在對體育方面非常有興趣。」主持人白冰冰則分享對孫安佐印象良好，「其實很棒啦，我們大家沒給他機會，不認識他，我去看演唱會還沒看到孫鵬，先看到安佐，是個很乖的孩子，平常看起來愛耍酷，就代表他害羞，跟他爸一樣。」未料才隔1個多月，孫安佐就因自製火箭槍，涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及公共危險罪而遭警方帶回偵訊。孫安佐被帶走時，孫鵬、狄鶯也在家中，眼睜睜看著兒子被警方帶走，對於兒子惹出的風波，孫鵬低調回應：「配合調查。」記者傳訊孫安佐經紀人、狄鶯至截稿前未有回應。回顧整起事件，孫安佐14日在社群高調展示自己發明的「神級火箭槍」，甚至還脫口表示「清老鼠剛剛好」，雖然影片中他強調全程都有做好安全措施，但一句「以防萬一要把一些老鼠清掉時剛剛好」仍引發外界譁然，由於火焰射程與威力相當驚人，讓警方認為恐怕早已超出一般娛樂或民用範圍，引起關注。警方今天清晨前往孫安佐位於北投的住處搜索，並將他帶回警局說明，同時查扣現場疑似相關裝置與瓦斯火槍等物品。