我是廣告 請繼續往下閱讀

在「川習會」結束後，美國總統川普接受專訪，談到台灣議題時，表示不希望見到台灣走向獨立、強調維持現狀，並稱對台軍售案是一筆「非常好的談判籌碼」。對此，國安官員今（16）日分析川普訪談背後的三大訊號，包含對台政策不變、維持現狀是核心利益、對台軍售只跟台灣談。川普談及台灣議題備受關注，對此，國安官員受訪時表示，要看清楚川習會以及後續川普接連訪談中關於台灣的政策立場，應該從會談前後，白宮、國務院與川普本人在不同場合的接連表態來整體觀察，而實際觀察，這當中所釋出的訊號大致一致。國安官員接著分析三大訊號，第一，對台政策不變。他說，會談結束後，國務卿盧比歐在北京明確表示：「美國對台政策截至今天、截至這場會談為止，都沒有改變」，這是行政部門在川習會後最直接的政策確認，盧比歐同時駁斥習近平關於台灣問題可能引發衝突的警告，白宮也在社群上推播國務卿的這段表述。此外，川普則在 《Fox News》 訪談中，針對美國對台政策是否改變的提問，斷然回答「No, nothing's changed」，這是他的確認，時間點在會談之後，受訪環境非外交場合，更是川普第一次公開做出這樣明確的立場表示。國安官員提到，美國總統和國務卿接連在24小時內做出這樣的表示，訊號非常明確。第二、維持現狀是核心利益。國安官員說，川普在接連的訪談中反覆提到習近平一再跟他表達的台灣獨立問題，有人直接把這解讀為川普正依照北京的要求對台灣劃紅線，但完整觀察川普談話脈絡，包括要中國「冷靜」，反應他在意的不是「獨立」這個概念，也不想清楚的定義台灣地位，而是不希望任何打破現狀的動作；川普說不想看到台灣喊獨立、然後美國要飛九千五百英里去打仗，說的是他不想為了一場破壞現狀，傷害美國與各方核心利益的情形被拖進戰爭風險裡，並不是幫北京定義台灣的政治身份，這點非常明確。國安官員直言，從蔡英文到賴清德兩位前後任總統，都清楚表達過，台灣已經是主權獨立國家，沒有宣布獨立的問題，確保現狀的不受到破壞，就是台灣與包括美國在內所有民主世界的共同目標和利害所在。第三、對台軍售只跟台灣談。國安官員說，川普對台軍售的說法，就是更清楚的在事務上明確把台灣跟中國區分的做法，川普被問到是否批准超過百億美元的軍售案，他的回答是「可能批，也可能不批」，拒絕透露決策的關鍵考量，而盧比歐也說，軍售問題在這次川習會中「並沒有佔據突出地位」，川普更明確的說他沒有給習近平任何回應跟承諾。國安官員續指，在空軍一號的訪談中，川普更說到準備和「你知道是誰、目前負責台灣事務的人」溝通再做決定，而這個負責台灣事務的人是誰，指向都很清楚：軍售的商議對象是台灣，不是北京。至於所謂的軍售作為籌碼存在的說法，在這個脈絡上，更接近是對北京的警示，「你不要一直想破壞現狀」。至於川普此前曾提到可能和習近平討論對台軍售，是不是與雷根1982年對台六項保證的第二條有所牴觸—美國不在對台軍售前事先徵詢北京。國安官員提到，川普被問到這點時，說1982年「是非常久以前的事了」，但包括川普在內都已經清楚表明，儘管習近平提出各種要求，但都只得到一個不回應，「川普沒有讓習近平可以跟他對台灣的軍售喊價」。