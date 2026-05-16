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▲温嵐經紀人坦言她還在加護病房，氣色雖然有好些，醫生表示尚未脫離險境。（圖／翻攝自温嵐臉書）

▲2012年浩子（右）與阿翔（左）曾為温嵐（中）的演唱會宣傳活動站台。（圖／翻攝自hitoradio.com）

▲浩子（如圖）最近為了《請世界吃桌》忙到沒時間看新聞，今日活動上才知道温嵐住進加護病房。（圖／記者邱曾其攝）

46歲動感舞后温嵐因敗血性休克被送進加護病房搶救，讓各方為之震驚。她在2012年舉辦演唱會時，宣傳活動上曾邀來當時甫發行EP的「浩角翔起」助陣，今「浩角翔起」中的浩子在新節目《請世界吃桌》記者會上，坦言最近為該節目忙到完全不知此事，要錄完影才能去問候，也請大家為她集氣。温嵐與浩子各自在樂壇與綜藝界活躍，看似沒啥交集，不過兩人之間還是有關係，浩子曾與阿翔一起為她的2012演唱會宣傳活動站台，還獻上「何首烏皇帝雞」等3道養生食材。今（15）日浩子被問到關於温嵐進加護病房的事，表示忙節目要辦桌的準備工作，還是第一次聽聞，只能等錄影完再去問候，請大家先幫她集氣，期盼她能早日康復。在2012年的5月中旬，温嵐曾在華山Legacy舉辦售票演唱會，「浩角翔起」4月才發了EP，以新秀之姿向歌壇前輩拜碼頭，温嵐還稱他們3人默契好、乾脆組一團，不料被記者會主持人虧團名乾脆就叫「嵐角翔起」，讓她驚呼：「甚麼呀！」14年之後，浩子仍然持續有新節目要推出，温嵐卻因健康亮紅燈、還在積極配合治療，讓人感慨。目前已知温嵐的氣色雖然比前一天有進步，醫生仍強調尚未完全脫離險境，還需持續接受治療。她的經紀人也透露，温嵐見到他的第一句竟是：「對不起把工作搞砸了！」令人感到心疼。她還要再多觀察兩天，粉絲也努力為她康復、出院集氣中。