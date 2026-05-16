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▲「里約」（Rio）去年11月出生於印尼西爪哇省。（圖／美聯社／達志影像）

史上第一頭在印尼出生的大貓熊Satrio Wiratama，即將於本月首次公開亮相。綜合外媒報導，Satrio Wiratama綽號「里約」（Rio），意思為「勇敢高貴的戰士」。牠於去年11月出生於西爪哇省茂物縣希薩魯區（Cisarua）的動物園Taman Safari Indonesia。目前，里約健康狀況良好，體重10公斤，可以獨立行走、攀爬，並已開始嘗試吃竹筍。獸醫透露，牠的身上夾雜著些許紅色毛髮；此外，牠的生長速度比平均快，尤其是牙齒。里約的父母是中國租借給印尼的一對大貓熊「湖春」與「彩陶」。2017年，中國政府為慶祝與印尼建交60週年，將當時年僅七歲的牠們送給印尼，作為「熊貓外交」的一部分。動物園園長Aswin Sumampau表示，里約是過去三年唯一一頭在中國境外動物園出生的熊貓。里約誕生後，動物園積極在社群平台上，製作圖文、影片宣傳，可愛模樣立刻融化大批網友，也讓里約在正式亮相前擁有大批粉絲。