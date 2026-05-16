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國民黨主席鄭麗文昨遭多家媒體爆料，在內部會議中大酸中廣前董事長趙少康很難溝通、講話沒人信，稱前總統馬英九狀況差，要馬家人快把他帶回家，甚至還稱過去10年百廢待舉，前面的人敗光光，但國民黨矢口否認，遭趙少康今打臉稱問過兩個內部學員，的確有講這些話。稍早國民黨二度否認，稱鄭麗文沒有提到前主席跟敗光光，趙少康則秒回嗆，既然否認質疑，應該沒什麼國家機密，請把全程錄音公布，是不是說了10個，只否認其中1個？國民黨稍早二度發出聲明，本黨基於對趙少康先生的尊重，針對相關不實傳聞，特此作最後一次說明。昨日內部培訓活動，本黨全程均有錄音紀錄，鄭麗文主席於發言過程中，並未提及任何一位前任主席，更無所謂「敗光光」等相關言論。部分媒體及有心人士刻意曲解、以訛傳訛，甚至將鄭主席從未說過的話強行附會、硬塞給她，與事實明顯不符。趙少康則在半小時內迅速文字回應，稱既然黨中央否認外界質疑，應該沒有什麼國家機密，請國民黨把全程錄音公佈，昭告天下。除了不承認說了「敗光光」，其他到底還說了什麼？是不是說了十個，只否認其中一個？趙少康說，請讓真相大白，以免把鄭主席沒說過的話硬塞給她，對鄭主席產生誤會。