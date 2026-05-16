JR東日本大飯店台北宣告，飯店內吃到飽餐廳「Brilliant 鉑麗安全日餐廳」即日起至7月9日，由主廚陳永儒領軍餐飲團隊推出期間限定「東南亞美食季」主題美食，以泰國、越南、印尼等東南亞多國料理文化為靈感，菜色包含泰式火山排骨、泰式涼拌牛肉沙拉、綠咖哩蟹等。目前飯店更有線上旅展，將可買到下殺最低69折的「Brilliant 鉑麗安全日餐廳」餐券。
「Brilliant 鉑麗安全日餐廳」此次主題餐檯集結多樣化南洋料理，其中「越式生春捲」以米紙包裹鮮蝦、生菜與香草，口感清爽開胃；話題性十足的「泰式火山排骨」，則以大量蒜末、辣椒與香料熬煮醬汁覆蓋排骨，香辣奔放、層次鮮明，展現泰式街頭料理豪邁風格。「泰式涼拌牛肉沙拉」以炙燒牛肉搭配洋蔥、香菜與魚露檸檬醬汁，酸香辛辣中帶有肉香鮮甜。
海鮮料理則有「綠咖哩蟹」，將濃郁椰奶與青辣椒、香料熬製成綠咖哩醬汁，包覆鮮甜蟹肉，香氣濃厚迷人；「印尼海鮮炒飯」則以參巴醬拌炒蝦仁與海鮮，呈現濃厚南洋鑊氣。另還有「沙嗲雞肉串」、「現煎魷魚」、「泰式酸辣海鮮湯」等經典菜色，甜點更有「香椰雪花膏」、「蝶豆花香椰奶酪」、「斑蘭鬆餅」、「泰式奶茶費南雪」、「甜菜根百香芒果卷」等，都將輪番上場。
敬老專案直接打7折 線上旅展買餐券69折起
Brilliant 鉑麗安全日餐廳更宣告優惠方案，即日起至6月30日更加碼推出敬老優惠方案，凡60歲（含）以上貴賓於週一至週五午餐時段用餐，即可享本人用餐7折優惠。或者可到官網的線上旅展搶購各式優惠，其中「鉑麗安 平日午晚餐券」一套10張售價1萬2000元，原價1萬7380元，是下殺69折的優惠；又或假日下午茶餐券，每張僅850元，是71折優惠。
千葉火鍋推芒果吃到飽 蒲燒鰻魚特價299元
千葉餐飲則是宣告，6月1日至6月30日推出夏季限定雙主打活動，以「金夏‧芒著饗你」推出從芒果吃到飽，包含新鮮芒果、芒果口味冰棒都無限供應，新會員線上免費會員卡「味來卡」，入會禮就送「魔爪芒果限定口味」。
另一項亮點則是「外銷日本等級蒲燒鰻魚加價購」，即日起至5月31日，升級黑卡會員500元，再送價值500元鰻魚乙片，6月1日-6月30日凡開鍋消費，可加價享用外銷日本等級蒲燒鰻魚，原價500元，活動加價購只要290元。另外還有「鳳梨蔭魚膘」與「冬瓜醬魚膘」兩道魚膘料理。
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海鮮料理則有「綠咖哩蟹」，將濃郁椰奶與青辣椒、香料熬製成綠咖哩醬汁，包覆鮮甜蟹肉，香氣濃厚迷人；「印尼海鮮炒飯」則以參巴醬拌炒蝦仁與海鮮，呈現濃厚南洋鑊氣。另還有「沙嗲雞肉串」、「現煎魷魚」、「泰式酸辣海鮮湯」等經典菜色，甜點更有「香椰雪花膏」、「蝶豆花香椰奶酪」、「斑蘭鬆餅」、「泰式奶茶費南雪」、「甜菜根百香芒果卷」等，都將輪番上場。
Brilliant 鉑麗安全日餐廳更宣告優惠方案，即日起至6月30日更加碼推出敬老優惠方案，凡60歲（含）以上貴賓於週一至週五午餐時段用餐，即可享本人用餐7折優惠。或者可到官網的線上旅展搶購各式優惠，其中「鉑麗安 平日午晚餐券」一套10張售價1萬2000元，原價1萬7380元，是下殺69折的優惠；又或假日下午茶餐券，每張僅850元，是71折優惠。
千葉餐飲則是宣告，6月1日至6月30日推出夏季限定雙主打活動，以「金夏‧芒著饗你」推出從芒果吃到飽，包含新鮮芒果、芒果口味冰棒都無限供應，新會員線上免費會員卡「味來卡」，入會禮就送「魔爪芒果限定口味」。
另一項亮點則是「外銷日本等級蒲燒鰻魚加價購」，即日起至5月31日，升級黑卡會員500元，再送價值500元鰻魚乙片，6月1日-6月30日凡開鍋消費，可加價享用外銷日本等級蒲燒鰻魚，原價500元，活動加價購只要290元。另外還有「鳳梨蔭魚膘」與「冬瓜醬魚膘」兩道魚膘料理。