Google帳號免費儲存空間多年來維持15GB，供Gmail、Google雲端硬碟與Google相簿共同使用，不過近期傳出新帳號免費容量恐縮水至5GB，引發用戶關注。Google已向外媒證實，正在部分地區針對新建立帳號測試新的儲存政策，若用戶新增手機號碼，仍可解鎖完整15GB免費儲存空間。
外媒Android Authority報導，Google證實正在「部分地區」針對「新建立帳號」測試5GB免費儲存空間限制，若新用戶在帳號中加入手機號碼，就能恢復原本15GB免費容量。Google表示，此舉是為了持續提供高品質儲存服務，同時鼓勵用戶提升帳號安全性與資料復原能力。外媒指出，其測試建立新帳號時，系統仍要求輸入手機號碼，且部分未綁定手機號碼的舊帳號仍顯示15GB容量，因此實際適用範圍仍需觀察。
綁定手機號碼才能解鎖15GB Google稱為防濫用
9to5Google報導，有用戶在建立新Google帳號時看到提示，帳號預設僅提供5GB儲存空間，但可透過手機號碼免費解鎖至15GB。通知內容也提到，Google將使用手機號碼確認儲存空間「每人僅新增一次」，外界解讀此舉可能與防止大量建立帳號、濫用免費空間有關。
同時也觀察到，Google官方支援頁面目前已將說法改為每個Google帳號包含「最高15GB」儲存空間，且這些空間會由Gmail、Google Drive與Google Photos共同使用。
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綁定手機號碼才能解鎖15GB Google稱為防濫用
9to5Google報導，有用戶在建立新Google帳號時看到提示，帳號預設僅提供5GB儲存空間，但可透過手機號碼免費解鎖至15GB。通知內容也提到，Google將使用手機號碼確認儲存空間「每人僅新增一次」，外界解讀此舉可能與防止大量建立帳號、濫用免費空間有關。
同時也觀察到，Google官方支援頁面目前已將說法改為每個Google帳號包含「最高15GB」儲存空間，且這些空間會由Gmail、Google Drive與Google Photos共同使用。