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「川習會」結束後，美國總統川普在接受專訪時提到台灣議題，包含對台軍售案是一筆「非常好的談判籌碼」、不希望見到台灣走向獨立等。對此，前立委邱毅直言，川普恐整死總統賴清德，「有好戲要上演了！」邱毅今（16）日在臉書發文表示，川普親自證實和習近平談到台灣問題，而且談得很具體很深刻。對於習近平問川普若台海發生戰爭，美國會不會出兵保台？川普回答的有些模糊，但仍聽得出他盡可能在表達反對台獨的立場，川普也明確表示不希望有台海戰爭。邱毅認為，綜合來說，川普算是比較清楚表示反對台獨，美國支持兩岸和平統一，也不想介入台海戰爭。至於美台軍售，川普認為雷根的六項保證，已經是很久很久以前的事，言下之意不會束縛他的決策，還表示這方面會很快做出決定，邱毅認為「大概被擱置的140億美元軍售大單是沒有了！」邱毅直言，「川普應該很惱火賴清德」，雖然沒有指名道姓，但已明說是現在管理台灣的那個人，還透露出想教訓那個人的想法，「賴清德在他任內想過境美國， 應該是一點可能都沒有了。」邱毅最後表示，「台獨的夢想碎了，下一份的140億美元軍售也沒了，川普要整死台獨賴清德，有太多的方法，未來有好戲要上演了！」外交部今（16）日表示，中華民國是主權獨立的民主國家，而中國的軍事威脅，才是區域唯一的不安全因素；外交部政務次長陳明祺受訪時也說，中國民國跟中華人民共和國互不隸屬，只有台灣2300萬人民可以透過民主的方式來決定自己的命運，這是不變的。