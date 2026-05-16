韓國三星電子工會在第2輪勞資協商破局後，將如期於本月21日展開長達18天的罷工行動，屆時恐影響三星晶片產能。確定罷工的消息傳出，三星電子股價週五一度重挫9.3％，最後仍收跌8.61％。三星電子會長李在鎔今（16日）公開致歉，呼籲上下團結一心，朝著同一個方向前進。
根據《韓聯社》報導，李在鎔在首爾金浦商務航空中心（SGBAC）告訴傳媒，會親自面對狂風暴雨、承擔全部責任，對於公司內部問題給外界、客戶帶來的焦慮與擔憂，以及一直支持、熱愛並推動三星前進的全體員工，皆致上深深的歉意。
報導指出，李在鎔原本還在海外出差，臨時改變行程返國，而這也是他第3次公開致歉，之前2次分別是在2015年6月MERS疫情爆發、2020年5月的管理層繼任與工會問題。
三星電子工會罷工原因？
這次勞資爭議源自三星工會不滿績效獎金遠低於競爭對手SK海力士（SK Hynix），要求將營業利潤15%作為半導體事業部門（DS）的績效獎金，並廢除年薪50%的績效獎金上限。
截至目前為止，已有超過4.6萬名工會成員表達參加罷工的意願，工會方面聲稱，將有多達5萬人參與。
儘管韓國政府已經介入，僱傭勞動部長官金榮訓已與工會碰面，但工會方面堅持，三星管理層必須先換掉首席談判代表，並改變其在關鍵訴求上的立場，例如績效獎金制度化、取消獎金上限。
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報導指出，李在鎔原本還在海外出差，臨時改變行程返國，而這也是他第3次公開致歉，之前2次分別是在2015年6月MERS疫情爆發、2020年5月的管理層繼任與工會問題。
三星電子工會罷工原因？
這次勞資爭議源自三星工會不滿績效獎金遠低於競爭對手SK海力士（SK Hynix），要求將營業利潤15%作為半導體事業部門（DS）的績效獎金，並廢除年薪50%的績效獎金上限。
截至目前為止，已有超過4.6萬名工會成員表達參加罷工的意願，工會方面聲稱，將有多達5萬人參與。
儘管韓國政府已經介入，僱傭勞動部長官金榮訓已與工會碰面，但工會方面堅持，三星管理層必須先換掉首席談判代表，並改變其在關鍵訴求上的立場，例如績效獎金制度化、取消獎金上限。