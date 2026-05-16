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川習會落幕，美國總統川普直到在離開北京後搭乘空軍一號時，才鬆口回應台灣議題，強調中國國家主席習近平對台立場非常強硬，但他沒有做出任何承諾；對此，資深媒體人吳子嘉分析，川普會後一反常態的沉默，代表「台灣已經被出賣了」。吳子嘉昨天在網路節目《董事長開講》中指出，川習會關起來談2小時，會後美國應該要重申對台灣立場和台美關係，但是卻維持沉默的態度，這是一個非常危險的開始，「這個沉默表示台灣被出賣了，我敢肯定做這個結論」。吳子嘉認為，台灣在溫水煮青蛙，民進黨智多星邱義仁在20年前回應媒體詢問「民進黨政府只會抱美國大腿」時，邱回答「我們台灣人不抱美國大腿抱誰大腿？」，但問題是一抱就是幾十年，現在大腿走了，不知道該怎麼辦。吳子嘉分析，美國傳統的說法，就是美國的一中政策沒有改變，反對任何單方面改變現狀，但是這一次沒有講，消失的制式表述，就預告了台灣戰略能見度歸零的新常態，川普的沉默不是疏漏，是美國人的戰略選擇，而台灣政府到今天為止，沒人公開把這個「標誌台灣戰略能見度徹底歸零」的現實告訴大家；吳指出，川習會後，白宮僅宣告中美討論了貿易、芬太尼、荷姆茲斯海峽，對台灣議題卻完全沒有反應，就只有中方單方面非常嚴厲的警告，「這十分危險，準備打仗了！」吳子嘉表示，過去抱美國大腿，成了台灣的一個信仰，相信美國人一定會救我們，從來沒有第二方案，這是台灣的政府無能，70年不變就做這件事，「所以台灣今天的困境不是天災是人禍，是賴清德的無能、是賴清德前任和前前任的無能、還有軍人的無能，葬送掉台灣的前途，我們現在根本沒有時間了，中共已經變強了。」