小心存摺被消磁！近日有網友發文分享，將磁吸行動電源與存摺放在同一個包包裡，結果到銀行才發現兩本存摺都無法讀取，引發大批苦主共鳴。對此，臺灣銀行表示，消磁原因主要與磁場、高溫及撞擊有關，而臺灣銀行也提供5招防消磁方法，提醒民眾妥善保存卡片與存摺。
磁吸式行動電源害存摺消磁！一票苦主爆共鳴 臺灣銀行揭原因
一名網友在Threads發文提醒，「磁吸式行動電源不要跟存摺放一起」，表示自己就是因為隨手放進同一個包包，導致存摺被消磁。貼文曝光後，許多苦主看完後也表示，「磁吸支架也會」、「兩本存摺磁條長期貼在一起也可能壞掉」、「手機、提款卡、識別證放一起，最後全部消磁」、「新護照因為消磁，自動通關直接失敗」。也有人提醒，悠遊卡、一卡通等票卡若長時間貼近手機，也可能短暫失效，甚至完全無法使用。
對於「存摺為何會消磁」的問題，臺灣銀行過去曾透過官方粉專說明，主要與外力撞擊、高溫及磁場等3大原因有關。不過銀行也提到，民眾不需要過度擔心手機本身造成消磁，因為手機的電磁波強度，其實不足以改變提款卡或存摺的磁場，加上目前大多數存摺與提款卡本身都具備一定抗磁能力。
臺灣銀行也整理出5種避免消磁的方法：
◼︎最好將存摺、卡片放進硬皮夾內，並避免靠近磁性包扣。
◼︎不要直接丟在包包內，以免磨損、刮傷或折損。
◼︎遠離電磁爐、微波爐等高磁場環境。
◼︎避免多張卡片緊貼堆疊。
◼︎可以使用防消磁卡套或卡包增加保護。
此外，臺灣銀行也補充，生活中像手機、電腦、電視等用品，其實都帶有電磁波，而存摺無法讀取資料，有時不一定真的是磁條壞掉，也可能是ATM長期使用後，磁條讀取位置偏移導致讀不到。因此若發現存摺異常，也不必太過驚慌，可先至銀行確認實際狀況。
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一名網友在Threads發文提醒，「磁吸式行動電源不要跟存摺放一起」，表示自己就是因為隨手放進同一個包包，導致存摺被消磁。貼文曝光後，許多苦主看完後也表示，「磁吸支架也會」、「兩本存摺磁條長期貼在一起也可能壞掉」、「手機、提款卡、識別證放一起，最後全部消磁」、「新護照因為消磁，自動通關直接失敗」。也有人提醒，悠遊卡、一卡通等票卡若長時間貼近手機，也可能短暫失效，甚至完全無法使用。
對於「存摺為何會消磁」的問題，臺灣銀行過去曾透過官方粉專說明，主要與外力撞擊、高溫及磁場等3大原因有關。不過銀行也提到，民眾不需要過度擔心手機本身造成消磁，因為手機的電磁波強度，其實不足以改變提款卡或存摺的磁場，加上目前大多數存摺與提款卡本身都具備一定抗磁能力。
◼︎最好將存摺、卡片放進硬皮夾內，並避免靠近磁性包扣。
◼︎不要直接丟在包包內，以免磨損、刮傷或折損。
◼︎遠離電磁爐、微波爐等高磁場環境。
◼︎避免多張卡片緊貼堆疊。
◼︎可以使用防消磁卡套或卡包增加保護。
此外，臺灣銀行也補充，生活中像手機、電腦、電視等用品，其實都帶有電磁波，而存摺無法讀取資料，有時不一定真的是磁條壞掉，也可能是ATM長期使用後，磁條讀取位置偏移導致讀不到。因此若發現存摺異常，也不必太過驚慌，可先至銀行確認實際狀況。