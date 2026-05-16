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川習會落幕，美國總統川普直到在離開北京後搭乘空軍一號時，才鬆口回應台灣議題，在福斯新聞專訪中表示，「不想看到有人走向獨立（I'm not looking to have somebody go independent.）」，也不想看到「有人說要台獨、是因為有美國支持」對此，民眾黨台南市北中西區參選人江明宗表示，看到川普直白的說法，傳達的訊息就是，台灣需要生存的「韌性」、而非僵化的「對抗」，否則只會讓台灣「在強權交易的棋局中，失去最後的迴旋空間。」江明宗今（16）日在臉書發文指出，川普總統在接受《福斯新聞》（Fox News）採訪時的發言，為台灣提供了一個極其冷峻且真實的國際政治視角。這不再是外交辭令，而是「交易型現實主義」的直白告白。江明宗指出，川普明確表示，「我不希望看到有人走向獨立」，更進一步點破了目前的戰略誤區，「我們不希望有人因為覺得『有美國撐腰』，就說『讓我們獨立吧』。」 這番話顯示，美方的支持是有底線的，而這條底線就是「不被捲入因挑釁而引發的衝突」。江明宗續指，川普再次強調了地理上的現實，「我們要飛行9500 英里去打一場仗？我不想那樣。我希望他們冷靜下來，我希望中國也冷靜下來。」在川普的邏輯裡，和平的維持優先於任何意識形態的堅持。當大國領袖都在尋求「冷卻」時，台灣若選擇繼續升溫，無異於在戰略上自陷孤立。江明宗表示，報導指出，川普對價值140億美元的對台軍售案仍持保留態度，並表示將在「與那個正在領導台灣的人」對話後再做決定。這釋放了一個明確訊號：台灣的防衛與生存，在川普眼中是「可討論、可協商」的項目。江明宗指出，面對如此多變的強人外交，台灣最不需要的就是那種「獨裁式的鐵板性格」——凡事只求硬碰硬，幻想只要單方面傾斜立場就能獲得強力支持。當川普直言「如果你維持現狀，我認為中國會接受」時，這其實是在提醒台灣：台灣需要的是像水一樣的柔軟與彈性。江明宗強調，在兩大強權的夾縫中，唯有務實地維護現狀、避免成為引燃9500英里外戰火的導火線，才能在極端不確定的地緣政治中，確保台灣民主與民生的永續。執迷於僵化的立場，只會讓台灣「在強權交易的棋局中，失去最後的迴旋空間。」