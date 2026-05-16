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藝人孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐近日在社群展示自己發明的「神級火箭槍」，因涉及公共危險及槍砲相關問題，遭警方拘提。據悉，孫安佐今（16）日下午原本將出席「東方神秘音樂祭」，如今被偵訊行程恐生變數，對此活動主辦方稍早回應《NOWNEWS今日新聞》，表示他並非官方邀請，不清楚是否會現身。孫安佐原本今日將出席第五屆「東方神祕音樂祭 Oriental Mystery」，日前也在IG上發文預告，怎料他因自製火箭槍，涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及公共危險罪而遭警方帶回偵訊，目前仍在偵訊中。原定行程是否取消？稍早音樂祭主辦方回應，表示孫安佐並非由官方邀請，似乎是和朋友一起，不清楚他是否會出現。回顧整起事件，孫安佐14日在社群高調展示自己發明的「神級火箭槍」，甚至還脫口表示「清老鼠剛剛好」，雖然影片中他強調全程都有做好安全措施，但一句「以防萬一要把一些老鼠清掉時剛剛好」仍引發外界譁然，由於火焰射程與威力相當驚人，讓警方認為恐怕早已超出一般娛樂或民用範圍。警方今清晨前往孫安佐位於北投的住處搜索，並將他帶回警局說明，同時查扣現場疑似相關裝置與瓦斯火槍等物品，不排除後續聲請羈押。另外，影片中在一旁協助點火的35歲網紅「重讀」陳昱中，也在住處被警方逮捕，2人涉犯恐嚇公眾、公共危險等罪。對於孫安佐再度惹議，記者詢問孫安佐經紀人、媽媽狄鶯，至截稿前皆未有回應。