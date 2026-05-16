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沙漠溪（海神宮）、隘寮北溪（飛龍瀑布群） ：警戒範圍包含屏東縣三地門鄉、霧臺鄉，警報將持續至 16 時 21 分。

：警戒範圍包含屏東縣三地門鄉、霧臺鄉，警報將持續至 16 時 21 分。 牛角灣溪：警戒區域包含屏東縣瑪家鄉、內埔鄉，警報持續至 15 時 36 分。

▲雷雨胞北移中！氣象署針對屏東山區發布災防告警，警戒範圍涵蓋三地門鄉與霧臺鄉 ；警報自 14 時 21 分起預計持續 2 小時至 16 時 21 分，特別提醒沙漠溪（海神宮）與隘寮北溪（飛龍瀑布群）一帶已有暴雨發生機率，民眾務必隨時留意溪水暴漲並迅速遠離河床區域 。（圖／中央氣象署提供,cwa.gov.tw）

南部的朋友注意，天公伯發火了，劇烈天氣正在向北推進！中央氣象署今（16）日午後觀測到對流雲系發展極度猛烈，從最新雷達回波圖可見，強大的「紅色雷雨胞」正由屏東一路向北掃向高雄與台南。氣象署已於 14:21 針對臺南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，強降雨將至少狂轟至 15 時 21 分。根據 14:10 的雷達回波圖顯示，代表強降雨的紅色對流胞正精準籠罩南高屏地區。這波大雷雨伴隨短延時強降雨、強烈閃電與落雷，並可能有強陣風發生。低窪地區請民眾務必慎防積淹水，行車若遇強雨導致低能見度，請開啟大燈並減速慢行，以策安全。除了平地雨勢，屏東山區更達暴雨等級，災防告警（PWS）簡訊連發！氣象署針對屏東縣多處山區發布「山區暴雨」告警，警戒時間長達 2 小時，強烈要求民眾立即遠離溪流區域：氣象署嚴正提醒，山區已有暴雨或有暴雨發生機率，受影響區域內民眾應留意溪水暴漲並儘速撤離河川區域。這段期間絕對不可從事溯溪、釣魚、戲水等活動。由於雷雨胞北移趨勢明顯，台南、高雄與屏東各地的民眾，在未來兩小時內都應避免前往山區或溪邊，並隨時留意坍方與落石災害。