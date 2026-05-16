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▲王祖賢在當年全盛時期時，曾被封為「亞洲第一美女」。（圖／翻攝自微博@刻度雨）

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的21歲韓籍成員李珠珢，因精緻外貌而有「AI女神」稱號，人氣非常高。而近日，有網友在Threads將她跟全盛時期的王祖賢作對比，火速引來大批網友回應，大部分網友都幾乎一面倒直呼不能比，並點出關鍵認為李珠珢跟王祖賢氣場差太多，指出王祖賢不管是氣場還是外貌都略勝對方一籌。李珠珢的人氣在台灣與韓國都非常高，還登上2025年「TC Candler百大美女榜單」的第97名。而近日有網友將她與全盛時期的王祖賢作對比，詢問：「當年的王祖賢有辦法跟現在的AI女神比人氣嗎？」火速吸引大批網友回應。雖然兩人各有各的美，但大部分的人幾乎都一面倒認為王祖賢略勝一籌，「王祖賢不用上什麼妝就是美人，高中校園時代照片就證明她底子多強」、「王祖賢可是在港片黃金時期風靡全世界的亞洲美人女星，這領域氣場等級差太多了啦」、「王祖賢美的不止外貌，還有氣質」、「完全不用比，王祖賢贏得很澈底。」今年59歲的王祖賢，在1987年因出演電影《倩女幽魂》的「聶小倩」爆紅亞洲，她將女鬼的幽怨、癡情與嬌媚演繹得淋漓盡致，絕美的古裝扮相轟動全亞洲，還獲封「亞洲第一美女」及「永遠的小倩」。之後王祖賢陸續出演多部電影，在《賭神》中的美貌與英氣、《青蛇》中的妖嬈、嫵媚與深情，都奠定了她在那個時代不可撼動的地位。