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川習會落幕，美國總統川普直到在離開北京後搭乘空軍一號時，才鬆口回應台灣議題，強調中國國家主席習近平對台立場非常強硬，但他沒有做出任何評論和承諾；對此，律師黃帝穎直言，「川普直接殲滅鄭麗文『一中反台獨』及『疑美論』等統戰敘事，鄭麗文被川普順手打得滿地找牙」。黃帝穎今（16）日在臉書發文表示，美國總統川普結束川習會後，在空軍一號上直言習近平談了很多台灣問題，但他「沒有對習近平做出任何承諾」，直接殲滅鄭麗文附和習近平喊話要川普「一中反台獨」的統戰敘事。黃帝穎認為，川普在空軍一號上對記者表示，習近平問中國攻台時美國是否會防衛台灣，川普不只沒有承諾，更直言「只有一個人知道，那就是我。我是唯一的人」，等於當面告訴習近平，世界上誰才是老大。黃帝穎表示，鄭麗文透過日本媒體喊話川普表態「一中反台獨」，附和中共統戰操作，向國際發出錯誤訊號，但川普不只沒上車，更在習近平面前展現「台海軍事是我決定」的世界老大氣勢，直接殲滅鄭習會後「一中反台獨」及「疑美論」等統戰敘事，「鄭麗文被川普順手打得滿地找牙」。