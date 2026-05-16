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▲江啟臣出席在中興大學舉辦的「川習會對全球秩序與台海局勢之影響」座談會。（圖／江啟臣提供，2026.05.16）

「川習會」結束後，美國總統川普受訪時提到台灣議題，包含對台軍售案是「非常好的談判籌碼」、不希望見到台灣走向獨立等，引發各界對台美關係是否生變的憂心。立法院副院長江啟臣提醒，大國與大國之間的關係，最終還是回到各自的國家利益。局勢在變，台灣不能以不變應萬變，身處兩強之間，必須思考美中台各自的國家利益是什麼？他呼籲總統賴清德，應該與中國坐下來好好談。江啟臣今（16）日出席在中興大學舉辦的「川習會對全球秩序與台海局勢之影響」座談會，剖析川習會的幕僚前置作業與政治劇本。江啟臣指出，這次元首峰會是美中關係歷經冷凍期後的戰略接觸，雙方元首在緊湊議程中，將未決的事情劃清底線。習近平在峰會開場媒體聚焦時，直接拋出「台獨與台海和平水火不容」的紅線；川普則選擇在離開北京、登上飛機後透過專訪釋出訊息，挑明美方底線在於維持現狀，但也直白警告，不會為台獨出兵或給予無條件的軍事支持，充分展現交易型的利益導向與兩強的「共管默契」。面對美中「G2」關係對台灣利益的侵蝕，江啟臣強調台灣絕對不能流於大國博弈的馬前卒。他再次提出因應變局的「3D戰略」，即民主（Democracy）、嚇阻（Deterrence）與對話（Dialogue），並呼籲總統賴清德，應該趕快與中國坐下來好好談。會後受訪時，江啟臣提到各界在川習會後有很多觀察與討論，他認為國與國之間的關係，特別是大國之間的關係，最終回到各自的國家利益是什麼。至於美中台三邊關係，台灣處在兩強之間，必須去思考別人的國家利益、自己的國家利益是什麼？以及如何維護自己的國家利益。江啟臣說，從川習會可以清楚看到，台海關係、美中台三邊關係持續變動中，台灣不能以不變應萬變。為政者必須為了國家最高利益，思考如何因應新的情勢與發展，進行政策上的規劃及調整，努力維持台海和平的現狀。台灣必須持續增加國防硬實力、在國際產業鏈扮演關鍵地位等各種軟實力，並與對岸在中華民國的憲政體制下，建構未來有序健康的對話。