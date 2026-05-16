我是廣告 請繼續往下閱讀

「川習會」落幕後，儘管白宮發布的會後摘要隻字未提台灣，但美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在北京接受美國媒體《NBC》專訪時，罕見公開表示中國大陸其實更傾向以「和平且自願」的方式達成統一；美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也透露，總統川普（Donald Trump）預計將在未來幾天內，親自對台灣問題發表更多談話。對此，前立委郭正亮表示，盧比歐出來講的那段蠻怪的，讓他十分意外。對於美方官員的表態，前立委郭正亮15日在《中天辣晚報》節目中坦言，川習會談台灣問題可能蠻深入的，歧見也許很大，因為盧比歐的那番發言讓他感到「蠻意外的」，幹嘛講那些話，中國大陸幹嘛去講這個？盧比歐會說出這種話「蠻怪的」。郭正亮分析，美中雙方在川習會中，對於台灣問題的討論可能相當深入且存在巨大歧見。他推測，盧比歐提及的內容，有可能是美中在內部討論時，有人將其透露了出來。郭正亮認為，雙方應該對所有利害議題都進行了深入探討，只是礙於擔心影響美國選舉，才在會後摘要中保留不提。不過郭正亮也指出，隨著美方人員返回美國，在當地的媒體環境下，內部談判的結果很快就會水落石出。他特別點出接下來有兩大觀察指標：第一是高達140億美元的對台軍售案，川普先前曾表示要等川習會後再處理，至今尚未簽字，近期勢必得給出簽署與否的答案或理由；第二則是針對中華民國總統賴清德過境美國的外交安排，美國政府很快也必須展現明確的態度。