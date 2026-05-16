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民進黨正式徵召立委沈伯洋參選2026台北市長對戰現任市長蔣萬安。對此，前立委沈富雄呼籲蔣萬安，面對沈伯洋的挑戰，目前「不要太認真、不要太花精神、不要太用力」。沈富雄在15日的政論節目《少康戰情室》中指出，沈伯洋的參選顯得勉強，其起手式內容單薄且缺乏說服力，民進黨台北市議員正發動各種攻勢，如果蔣萬安事事回應，反而會幫對方抬高知名度。沈富雄呼籲，面對沈伯洋的挑戰，蔣萬安目前「不要太認真、不要太花精神、不要太用力」，只需針對重要事項選擇性處理即可，蔣勝算極高，不需配合對方演出。