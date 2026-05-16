民進黨正式徵召立委沈伯洋參選2026台北市長，對戰現任市長蔣萬安。對此，前立委沈富雄呼籲蔣萬安，面對沈伯洋的挑戰，目前「不要太認真、不要太花精神、不要太用力」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 沈富雄在15日的政論節目《少康戰情室》中指出，沈伯洋的參選顯得勉強，其起手式內容單薄且缺乏說服力，民進黨台北市議員正發動各種攻勢，如果蔣萬安事事回應，反而會幫對方抬高知名度。沈富雄呼籲，面對沈伯洋的挑戰，蔣萬安目前「不要太認真、不要太花精神、不要太用力」，只需針對重要事項選擇性處理即可，蔣勝算極高，不需配合對方演出。 相關新聞 川普喊「不希望台灣走向獨立」！邱毅直呼好戲上演：整死這人川普1舉動「告訴習近平誰是老大」！律師：鄭麗文被打得滿地找牙川普喊「不想看到有人走向獨立」 ！他曝台灣下一步：該做這事驚見川習會後「川普反常1表現」！吳子嘉斷言：台灣已經被出賣了 李怡姍編輯記者深受媒體產業的吸引，我始終對新聞工作懷抱著高度熱忱。新聞不僅是資訊的傳遞，更是影響社會思潮、引發公共討論的重要力量。在擔任 NOWNEWS 今日新聞的新聞編輯期間，我深入參與每日即時新聞的選題、撰寫等，隨時關...作品集 民進黨沈伯洋蔣萬安沈富雄台北市長