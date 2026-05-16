南台灣的朋友請注意，強烈天氣系統正持續向北移動掃蕩！繼屏東與南高屏之後，中央氣象署於 14:58 再次發布大雷雨即時訊息，雷雨胞已正式掃進雲嘉地區。本次警報範圍涵蓋雲林縣、嘉義縣、高雄市，伴隨強烈閃電落雷與短延時強降雨，預計狂轟至 15 時 58 分，請民眾務必嚴加防範。

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🟡 雷雨胞北掃路徑確定！雲嘉高慎防積淹水

  • 氣象署監測顯示，這波強烈對流雲系正由南向北移動。受此影響，受災區域需慎防：
  • 瞬間強降雨：低窪地區應防範積水發生。
  • 低能見度與強陣風：雨勢猛烈將導致能見度驟降，駕駛請開啟大燈並減速慢行。
  • 落石與坍方：由於對流旺盛，山區需特別留意地質災害風險。
🟡 國家級警報響！嘉義山區暴雨警戒 2 小時

隨雷雨胞北移掃蕩，嘉義縣山區雨勢迅速轉強，氣象署已針對特定區域發布「山區暴雨」災防告警（PWS），警報聲響震動手機：

  • 警戒河流：嘉義縣草山溪（葫蘆谷）。
  • 影響行政區：嘉義縣大埔鄉、番路鄉。
  • 警戒時長：此區域已有暴雨或暴雨發生機率，災防告警將持續至 16 時 58 分，長達兩小時。
🟡 氣象署急籲：全面停止水域活動、迅速撤離河道

氣象署嚴正提醒，目前山區溪水暴漲風險極高，受影響區域內的民眾應立即遠離溪流區域，並嚴禁從事溯溪、釣魚或戲水等活動。由於雷雨胞正處於「往北掃」的活躍狀態，雲嘉南地區的民眾應隨時留意最新的氣象回波與災害通報，切勿輕忽瞬間大雨帶來的威脅。

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...