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氣象署監測顯示，這波強烈對流雲系正由南向北移動。受此影響，受災區域需慎防：

瞬間強降雨：低窪地區應防範積水發生。

低能見度與強陣風：雨勢猛烈將導致能見度驟降，駕駛請開啟大燈並減速慢行。

落石與坍方：由於對流旺盛，山區需特別留意地質災害風險。

警戒河流：嘉義縣草山溪（葫蘆谷）。

影響行政區：嘉義縣大埔鄉、番路鄉。

警戒時長：此區域已有暴雨或暴雨發生機率，災防告警將持續至 16 時 58 分，長達兩小時。

南台灣的朋友請注意，強烈天氣系統正持續向北移動掃蕩！繼屏東與南高屏之後，中央氣象署於 14:58 再次發布大雷雨即時訊息，雷雨胞已正式掃進雲嘉地區。本次警報範圍涵蓋雲林縣、嘉義縣、高雄市，伴隨強烈閃電落雷與短延時強降雨，預計狂轟至 15 時 58 分，請民眾務必嚴加防範。隨雷雨胞北移掃蕩，嘉義縣山區雨勢迅速轉強，氣象署已針對特定區域發布「山區暴雨」災防告警（PWS），警報聲響震動手機：氣象署嚴正提醒，目前山區溪水暴漲風險極高，受影響區域內的民眾應立即遠離溪流區域，並嚴禁從事溯溪、釣魚或戲水等活動。由於雷雨胞正處於「往北掃」的活躍狀態，雲嘉南地區的民眾應隨時留意最新的氣象回波與災害通報，切勿輕忽瞬間大雨帶來的威脅。